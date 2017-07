Pfullendorf Bürgerinitiative gegen Windräder meldet sich zu Wort

Mitglieder der "Bürgerinitiative Mensch Natur Oberer Linzgau", die in Pfullendorf gegen drei bestehende und vier geplante Windräder kämpft, beklagen seit Inbetriebnahme der Anlagen massive gesundheitliche Probleme.

Mehrere Mitglieder der "Bürgerinitiative Mensch Natur Oberer Linzgau", die gegen den Betrieb der drei Windräder in Hilpensberg kämpft, meldeten sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zu Wort. Die homöopathische Ärztin Birgit Frank berichtete von massiven gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Einwohnern und bat die Ratsmitglieder eindringlich um Hilfe. Elisabeth Burth berichtete von einem Treffen mit Vertretern des Landratsamtes und der behördlichen Zusage, dass der Infraschall am Windparkstandort gemessen wird. Etwas irritiert waren die Fragesteller, dass es vonseiten der Verwaltung keine Äußerung gab. Nach Angaben von Elisabeth Burth hat die Initiative einen offenen Brief an die Gemeinderäte von Pfullendorf, Überlingen und Heiligenberg verschickt. In dem Schreiben, das auch der SÜDKURIER-Redaktion vorliegt, wird darauf hingewiesen, "dass das Gebiet der vorhandenen und geplanten Windenergieanlagen in Hilpensberg-Hohenreute ein Kerngebiet von streng geschützten Greifvögeln und Fledermäusen ist. In diesem Gebiet sind acht Fledermausarten nachgewiesen und es ist Brutwald für den Rotmilan. Störche, auch der sehr seltene Schwarzstorch, sind im Überflug und bei der Nahrungssuche anzutreffen."