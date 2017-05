Pfullendorf Bürger setzen in Pfullendorf einen Impuls für Europa

Die grüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden organisiert eine Demonstration für das Gemeinschaftsprojekt EU auf dem Marktplatz

Anschaulich zeigten 28 Teilnehmer am Samstagnachmittag, die an dem von der grünen Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden initiierten "Impuls für Europa" auf dem Marktplatz dabei waren, was es bedeutet, wenn eine Gruppe geschwächt wird. Mit einem Seil wurde ein Kreis gebildet, in den je EU-Mitgliedsland ein Besucher eintrat und sich mit dem Rücken gegen das Seil lehnte. Das Seil hielt und der Kreis war geschlossen. Dann verließ ein "Schwergewicht", analog dem EU-Austritt Großbritanniens, seine Stellung, und der Druck beförderte die übrigen 27 nach vorne, der Kreis wurde kleiner und die Spannung ließ nach. Zuvor hatte Bogner-Unden ein leidenschaftliches Plädoyer für dEuropa und gegen den Rechtspopulismus der EU-Gegner und die Gleichgültigkeit vieler EU-Bürger gehalten. Der Binnenmarkt sei für den deutschen Wohlstand entscheidend, weil 60 Prozent aller Exporte in die EU gehen. Nur in der Gemeinschaft könne Europa seinen Einfluss behalten, ist Bogner-Unden überzeugt, denn aufgrund der demografischen wie wirtschaftlichen Entwicklung verringere sich der Anteil an der Weltwirtschaft und -bevölkerung. "Das größte Problem von Europa ist, dass nur Probleme thematisiert werden", nannte Bürgermeister Thomas Kugler Frieden, Sicherheit und Wohlstand als wichtigste Errungenschaften, die der Zusammenschluss der europäischen Staaten gebracht habe.

Bogner-Unden forderte eine Reform, um den Menschen die EU wieder näher zu bringen. Notwendig seien weniger Bürokratie, Transparenz und entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip dürfte Brüssel nur dass reglementieren, was auf unteren Ebenen wie Länder oder Kommunen nicht zu regeln sei. Letztlich plädierte sie für ein "Europa der zwei Geschwindigkeiten." Heinrich Güntner, langjähriger Bürgermeister von Leibertingen, plädierte für mehr Ehrlichkeit bei den heimischen Politikern: "Wenn etwas nicht funktioniert, wird die EU verantwortlich gemacht. Und wenn es positiv läuft, und man beispielsweise Fördergelder bekommt, dann hat man es selbst gemacht!"