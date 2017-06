Pfullendorf Brunnenfest im Wetterglück

Beim Pfullendorfer Brunnenfest sorgen die Musikvereine aus Pfullendorf und Illmensee für Unterhaltung. Die Plätze unter den Sonnenschirmen sind sehr begehrt. Der Gesangverein freut sich über zahlreiche Besucher.

Pfullendorf – Das Brunnenfest im Herzen von Pfullendorf kann schon auf eine lange Tradition zurückblicken. Nachdem im vergangenen Jahr das Wetter dem Gesangverein noch einen Strich durch seine Planungen gezogen hatte, begann die 31. Auflage bei besten Bedingungen. So füllten sich bereits kurz nach dem Start die Plätze unter den heiß begehrten Sonnenschirmen. Die zahlreichen Helfer um Irmine Felix, die Vorsitzende des Gesangvereins, haben so einen großen Teil auf dem Marktplatz vorsorglich beschattet.

Wie in den vielen Jahren zuvor, stand der Turnverein den Sängern helfend zur Seite. Rund 15 Helfer der Sportler waren so im Ausschank, beim Spülen oder Bedienen zu finden. Im Gegenzug hilft der Gesangverein dann beim Turnerball gerne mit. "Alleine könnten wir ein solches Fest nicht veranstalten", verwies Irmine Felix auf die große Zahl an Familienmitgliedern, Freunden oder ehemaligen Mitgliedern, die mithalfen.

Mit der Frühschoppenmusik und weiter über die Mittagszeit sorgte der Musikverein Pfullendorf für die musikalische Unterhaltung. Ab 14 Uhr übernahm der Musikverein Illmensee das musikalische Zepter. Fürwahr eine schweißtreibende Aufgabe für die Musiker, sich erstmal an ihrem Arbeitsplatz einzurichten. Da konnte man die Musiker aus beiden Orten beobachten, die ihre Instrumente oft über den Köpfen durch die engen Besucherreihen befördern mussten. Doch pünktlich legten dann die Musikanten aus Illmensee mit ihrem Programm los.

Passend zum heißen Wetter gab es mit "Pop Classics" ein italienisches Medley zum Einstieg. Später unterhielt Melissa Weber mit einem Klarinettensolo die Gäste oder ein Trupp von Hornbläsern zog hautnah durch die Reihen der Besucher. Dermaßen von diesen beiden Musikvereinen bestens unterhalten, schmeckte das in mannigfaltigen Variationen erhältliche Essen umso besser.

Die Temperaturen jenseits der 30 Grad sorgten auch für einen gesunden Getränkekonsum. Selbst der nahegelegene Narrenbrunnen musste für Abkühlung sorgen. Da planschte manch kleiner Besucher mal mit Händen und Füßen im kühlen Nass. Aber auch viele Erwachsene ließen sich das kühle Element in den Nacken träufeln.

So zeigte sich auch die Vorsitzende über den guten Andrang erfreut: "Wir freuen uns über die vielen Besucher, die in diesem Jahr gekommen sind. Alle Plätze waren besetzt", ergänzte Irmine Felix.

Gegen 19.30 Uhr erwartete die Schar der Helfer der nächste Kraftakt. Sofort am Ende musste alles abgebaut und aufgeräumt werden.

Bildergalerie im Internet: