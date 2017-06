Pfullendorf "Blinde" Liebe kostet einen Mann 150 000 Euro

Ein Junggeselle zahlte während einer zweijährigen Liaison einer Frau aus Rumänien rund 150 000 Euro, was ihn gänzlich ruinierte. Der Mann wirft der Frau vor, als Prostituierte zu arbeiten.

Eine unglaubliche Geschichte breitete ein Mann aus einer Kreisgemeinde vor dem Amtsgericht Sigmaringen aus, die als scheinbare Liebesgeschichte begann und im Bankrott des Junggesellen endete. Binnen zwei Jahren schaffte es die aus Rumänien stammende "Herzensdame", dem Mann 150 000 Euro abzuknöpfen.

Angeklagt war der Mann, weil er mehrfach gegen eine richterlich erlassene Gewaltschutzanweisung verstoßen hatte. Konkret war ihm seit November 2016 verboten, sich der Frau, die diese Anordnung erwirkt hatte, auf mehr als 150 Meter zu nähern oder sonst irgendwie in Kontakt zu treten. Binnen weniger Tage verstieß er drei Mal gegen die Anordnung, was der Beschuldigte unumwunden einräumte. Er habe ihr eine SMS mit den Wörtern "Hure und Schlampe" geschickt und an ihrer Hauswand ein Plakat mit ähnlichen Worten aufgestellt. Diese Verstöße hatte die Dame der Polizei gemeldet, was dem Mann einen Strafbefehl von mehr als 2000 Euro einbrachte, wogegen er Widerspruch einlegte. "Ich bin völlig bankrott, habe den Offenbarungseid abgelegt und kann mir keinen Anwalt leisten", räumt der Beschuldigte die Vorwürfe ein. "Seit zwei Jahren hat mich diese Frau belogen und bestohlen", erzählt er dann die Geschichte einer Liaison, die fassungslos macht.

In der Nachbarschaft wohnt die Frau aus Rumänien, die sich als Servicekraft ausgibt, man kommt sich näher und die Geldzahlungen beginnen. Unter Tränen bittet sie den Geliebten immer wieder um tausende Euro. Mal für die Begleichung von Immobilienschulden, mal für Rechtsanwaltskosten oder den Lebensunterhalt. "Ich war so blöd, so doof, aber ich habe ihr vertraut", entfährt es dem Beschuldigten während der Aussage immer wieder. Mindestens zehn Mal fährt das Paar nach Rumänien, auch weil die Dame zwecks Schuldenrückzahlung auf das Elternhaus verweist, das sie irgendwann erben würde. Im Jahr 2015 erwirkt sie alledings eine erste Gewaltschutzanweisung gegen ihren Gönner, nimmt diese wieder zurück und versichert via Whatsapp, wie sehr sie ihn liebe: "Eine Liste mit diesen Liebesbekundungen habe ich auch der Polizei gegeben." Wieder pumpt sie ihren "Schatzi" an und dieser nimmt sogar einen Kredit von 40 000 Euro auf, um ihr Geld geben zu können. Dann erwirkt sie die zweite Verfügung, bittet ihn aber weiter um Geld und besucht ihn Zuhause.

Briefumschlag mit 8000 Euro

"Warum haben Sie sie denn ins Haus gelassen?", fragt Richterin Nadine Zieher etwas entgeistert. Sie habe ihm glaubhaft versichert, den Beschluss bezüglich der Gewaltschutzanweisung zurückgezogen zu haben und weil er ihr vertraute, fuhr man im Dezember 2016 nochmals nach Rumänien. Im Gepäck einen Briefumschlag mit 8000 Euro. Mit dem Geld müsse sie einen Anwalt bezahlen. Nachts um drei Uhr wacht der Mann im Hotelzimmer auf und sieht, wie die Frau den Umschlag nimmt, das Fenster öffnet und einem wartenden Mann übergibt. Er stellt sie zur Rede. "Das war mein Zuhälter und er hat mich gezwungen", erklärt die Ertappte nach Angaben des gehörnten Mannes. Dann legt er dem Gericht Screenshots von Internetseiten vor, auf der die Frau Freiern vermeintlich ihre Dienste anbietet. Mittlerweile habe er herausgefunden, dass sie mit derselben Masche mindestens weitere vier Männer in den Ruin getrieben habe. Sie sei nicht nur in der Region aktiv, sondern auch in Bayern. "Erst vor zwei Wochen war sie wieder bei mir und wollte 4000 Euro", ergänzt der Mann, dem der Staatsanwaltsvertreter klar macht, dass er gegen die Gewaltschutzanweisung verstoßen habe und verurteilt wird. Es stelle sich die Frage nach der Strafhöhe, rät er dem Beschuldigten seinen Einspruch auf die Höhe des Tagessatzes zu beschränken und fordert dann 60 Tagessätze a' zehn Euro. "Sie müssen einen Schlussstrich ziehen", mahnt er und weist ihn auf die Möglichkeit der Ratenzahlung der Strafe und Inanspruchnahme einer kostenlosen Rechtsberatung hin.

Dann ruft Richterin Zieher die als Zeugin geladene Frau in den Gerichtssaal, um ihr mitzuteilen, dass ihre Aussage nicht mehr benötigt wird. In ihrem Urteil schließt sich Zieher dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft an und der Verurteilte akzeptiert die 600 Euro Strafe, wobei er noch die Gerichtskosten übernehmen muss. "Ich hoffe, ich sehe sie nie wieder auf dieser Seite des Gerichts", sagt Zieher. Allerdings wird der Mann irgendwann wieder als Zeuge erscheinen. Denn in einem Nebensatz wurde darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft wegen der Prostitutionsvorwürfe beziehungsweise möglicher Steuerhinterziehung gegen die Frau ermittelt. Nach Informationen des SÜDKURIER haben schon etliche Männer von der Polizei eine Vorladung erhalten und ausgesagt. Bei ihren Besuchen in der Wohnung wurden wohl etliche Autokennzeichen notiert, sodass die Ermittler die Fahrzeughalter ausfindig machen konnten.

"In Pfullendorf kein zulässiges Gewerbe"

In Baden-Württemberg ist Prostitution in Gemeinden unter 35000 Einwohnern verboten, erläutert Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess auf Anfrage des SÜDKURIER. Insofern würde es sich in Pfullendorf um ein nicht zulässiges Gewerbe handeln, das auch nicht beim Gewerbeamt angemeldet werden könne. Der Verwaltung wurde bislang nur ein Fall in einem Orsteilt bekannt, "wobei nach unserem Kenntnis die Prostitution dort nicht mehr ausgeübt wird."

Durch das neue Prostituiertenschutzgesetz, das zum 1. Juli in Kraft tritt, sind Personen, die der Prostitution in Deutschland nachgehen oder nachgehen wollen, ab 1. Juli verpflichtet, ihre Tätigkeit bei der zuständigen Behörde anzumelden. Es findet ein Informations- und Aufklärungsgespräch statt, bei dem die Person über die Sozialgesetzgebung in Deutschland, über Beratungsangebote und die Inhalte des neuen Gesetzes aufgeklärt werden soll. Nach Absolvierung einer vorgeschriebenen Gesundheitsberatung wird eine Anmeldebescheinigung ausgestellt, die mit Lichtbild versehen und bei der Tätigkeit stets mitzuführen ist. Die Bescheinigung ist zwei Jahre gültig; für Prostituierte unter 21 Jahren gilt sie nur ein Jahr. Auf Wunsch kann das Amt auch eine ergänzende Alias-Bescheinigung ausstellen, in welcher der Realname durch ein Pseudonym ersetzt wird. Gegen das Gesetz wehren sich Prostituierte, Bordellbetreiber und Freier und reichten am 21. Juni eine Klageschrift beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein.