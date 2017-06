vor 6 Stunden Olaf Michel Pfullendorf Blick nach Allschwil für Pfullendorfer Stadtgeschichten

Für die Multimediashow Pfullendorfer Stadtgeschichten haben die Filmemacher Michael Schnurr und Reiner Jörger einen Beitrag in Allschwil gedreht, der Partnerstadt Pfullendorfs in der Schweiz. Die Stadtgeschichten sind am 21. Oktober in der Stadthalle Pfullendorf zu sehen. Der SÜDKURIER ist Medienpartner der Veranstaltung.