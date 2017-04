Pfullendorf Bis die Makrele fliegt

Die Gilde der Marktschreier hat sich seit Freitag auf dem Pfullendorfer Marktplatz positioniert. Nur die Kundschaft ist in jenen Tagen vor dem verkaufsoffenen Sonntag gänzlich ausgeblieben. Eine humoristische Nachbetrachtung von SÜDKURIER-Redakteur Jürgen Witt.

Sie sind eindeutig zwei Tage zu früh dran: der Lachs-Egon, der Wurst-Heiner, der Aal-Fiete, der Schaschlikspieß-Ewald, die Crepes-Hilde und wie sie alle heißen mögen auf dem Marktplatz mittenmang in Pfullendorf. Ganz zu schweigen von den Skipetaren, die neben dem Café Moccafloor lustvoll ihre Pampelmusenfracht ausgelagert haben. Es herrscht total tote Hose am Samstag gegen 11 Uhr. Rundherum Verwirrte und Irritierte. Die Budenbetreiber starren dröge ins Leere. Wem sollen sie ihre Waren anpreisen? Eine Käuferin, die einzige Kundin weit und breit, ist perplex: Drei Räder Appenzeller hat ihr der Käse-Fritz in die Tasche gepackt und einen Fromage de Brie obendrauf gegeben. Vor lauter Frust schippt der Wurst-Heiner gleich mal eine Ladung Pökelsalz auf sein fleischhaltiges Sortiment. Auch die Aale und Lachse sind der Situation längst überdrüssig geworden. Sie haben sich selbstständig gemacht und sind abgedüst in den nahe gelegenen Stadtsee: Zum Laichen. Was sollen sie auch sonst tun vor lauter Langeweile? Und wo bleibt eigentlich Lucky Luke, die legendäre Titelfigur eines Westerncomics, der einsame Cowboy auf seinem Pferd Jolly Jumper? Er hätte gewiss die tollpatschigen Daltons in gelbschwarzer Sträflingskleidung, die er zuvor per Lasso eingefangen hat, vor sich her über den Marktplatz getrieben und so wenigstens etwas Aufsehen erregt. So fliegt nur ein Staubknäuel herum. Tja, man hätte es den Betreibern eigentlich mitteilen können, dass der geneigte Pfullendorfer außerhalb des verkaufsoffenen Sonntags nur in ganz wenigen Exemplaren die Innenstadt betritt. Jetzt müssen sich die Händler halt ihre Waren übers Mikro gegenseitig anpreisen.

Da kann der einsame Betrachter nur darauf warten, bis die erste Makrele in Richtung des Wurst-Heiners fliegt, der mit einer Kanonade Salami antworten könnte. Immerhin komme ich zum Entschluss, etwas zur Beruhigung der herbeifantasierten Szenerie beizutragen: Gehe erst mal einen Aal essen bei Wurst-Heiner am Stand.