Pfullendorf Bienensterben wurde aufgeklärt

Ein Mitglied des Bienenzuchtvereins schlägt Alarm. Trotzdem findet er Lob für die insektenfreundliche Bewirtschaftung der Stadt Pfullendorf.

Über ein unerklärliches Bienensterben informierte Imker Markus Weber den SÜDKURIER, wobei er einen Verdacht hegte, auch weil einige Kollegen gleichfalls von einem abnormalen Bienensterben im Spätherbst berichteten. Aber das Mitglied des Bienenzuchtvereins Pfullendorf wollte Klarheit und deshalb initiierte er einen Ortstermin mit der Vorstandschaft seines Vereins sowie Vertretern des Landwirtschaft- und Veterinäramtes an seinem Bienenstand.

"Wir haben alle abgestorbenen Völker auseinandergenommen und genauestens nach der Todesursache untersucht", erläutert Weber. Er hatte befürchtet, dass seine Bienen durch Pollen der Senfpflanzen getötet wurden, die nach dem ersten Frost für die Tiere tödlich giftig werden. Nach der Beobachtung des Imkers besuchten die Bienen an den warmen Herbsttagen die Senffelder und verendeten später. Dabei hatten die heimischen Imker mit hohem Einsatz versucht, den Völkerverlust des vergangenen Jahres wieder auszugleichen. Und bis zum Spätherbst gab es einen Anstieg, bis das für Markus Weber unerklärliche Bienensterben begann. Auch Rainer Klumpp, stellvertretender Vorsitzender des Bienenzuchtvereins, bestätigt die Schwierigkeiten für die Imker. Schuld war die Varroamilbe, die sich bedingt durch den warmen Herbst 2015 bis weit in den September in den Bienenvölkern entwickeln konnte.

"Es war damit zu rechnen, dass 2016 die Völkerverluste sich erhöhen werden und deshalb wurden die Mitglieder auf diese Situation seit dem Frühjahr hingewiesen", erklärt Klumpp, dass die Milben nur mit biologischen Maßnahmen vor der Honigernte bekämpft werden dürfen, wozu die termingerechte Entnahme von Drohnenbrutwaben gehört. Nach der Honigernte folgt eine Behandlung mit Ameisensäure und im Dezember die Restentmilbung mit Oxalsäure. "So kann man eine Reduzierung der Milbe um bis zu 90 Prozent erreichen", erläutert der Experte, was bei seinem Vereinskollegen Weber allerdings nichts genutzt hat. Denn nach der Untersuchung der abgestorbenen Völker ist klar: "Diese Bienenvölker sind durch die Varroamilbe eingegangen." Der Milbenbefall schwächt die Bienen auf verschiedenen Wegen. Durch das Aussaugen verlieren Larven direkt an Gewicht und die ausgeschlüpften Bienen bleiben um etwa ein Zehntel kleiner als gesunde Tiere. Die befallenen Tiere besitzen eine deutlich verkürzte Lebensspanne. Sie haben schlechtere Lernleistungen und kehren häufiger nicht in den Stock zurück.

Trotz des Rückschlages wird Imker Weber sein Hobby weiter ausüben und hofft, dass seine Tiere genügend Nahrung finden. Dazu gehören Flächen, die insektenfreundlich bewirtschaftet werden, so wie es die Stadt Pfullendorf tue, lobt Weber die Verwaltung. Als hervorragenden Pollenspender bezeichnet er auch die durchwachsende Silphie, die bekanntlich vom Hahnennester Landwirt Thomas Metzler angebaut und von immer mehr Landwirten entdeckt wird.

Da der Imker durch die Entnahme des Honigs den Bienen ihren mühsam eingesammelten Vorrat wegnimmt, benötigen sie während der Winterzeit Ersatznahrung in Form von Zuckersirup. Dabei spielen die Außentemperaturen keine entscheidende Rolle, denn die Bienen wärmen sich mit Muskelspielen gegenseitig, so das im Stock immer eine Temperatur von 15 bis 20 Grad ist, auch wenn es draußen minus 20 Grad hat.

Bienenzuchtverein

Der Verein wurde im Jahr 1887 gegründet und veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Kurs in Bienenhaltung und Imkerei für Neueinsteiger. Teilnehmen können Jugendliche ab 17 Jahren und der Kurs besteht aus drei Theorieeinheiten im Februar /März. Zuerst finden drei Vortragsabende, jeweils dienstags ab 19 Uhr im Haus Linzgau statt. Ab Anfang Mai kommen acht Praxisnachmittage am Lehrbienenstand im Seepark dazu. Hier lernen die Neueinsteiger den Umgang mit den Bienen. Das A+O der Bienenhaltung wird an den Kursvölkern vermittelt. Es besteht auch die Möglichkeit, ein eigenes kleines Bienenvolk zu erwerben. Kursleiter Rainer Klumpp ist unter Tel. 0 75 52/40 90 90 oder 01 72/5 63 63 95 oder rainerklumpp@hotmail.com erreichbar.