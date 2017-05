vor 3 Stunden Siegfried Volk Pfullendorf Betrugsmasche: Unbekannter gibt sich als Polizist aus

Erneut hat ein Unbekannter in Pfullendorf sich am Telefon in zwei Fällen als Polizeibeamter ausgegeben. Dabei erkundigte er sich über persönliche Verhältnisse sowie im Haus befindliche Schmuckstücke.