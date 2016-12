Pfullendorf Besinnliche Krippenfeier in St Martin

Die künftigen Erstkommunionkinder führen die Weihnachtsgeschichte in der Pfarrkirche von Aach-Linz auf.

Wie in den vergangenen Jahren wurde das Krippenspiel in der Kirche St. Martin in Aach-Linz von den Kindern gespielt, die im nächsten Frühjahr die Erstkommunion in der Pfarrgemeinde feiern. Dazu stieß noch ein Mädchen evangelischer Konfession. Als Einleitung hörten die Besucher einen kleinen Dialog, der von der Hektik der Menschen in der Vorweihnachtszeit handelte. Und darum, dass man sich öffnen soll, für das, was Weihnachten den Menschen eigentlich sagen will.

Das Krippenspiel begann damit, dass Josef und Maria sich darüber unterhielten, dass Josef sich in Bethlehem in die Liste des Kaisers eintragen muss. Dort angekommen, machten sich die Beiden auf die Suche nach einem freien Zimmer. Überall klopften sie an und letzten Endes fanden sie einen Wirt, der zwar kein Zimmer mehr frei hatte, aber ihnen den Weg zu einem kleinen Stall zeigte. Dort richteten sich Maria und Josef ein, und dann Jesus wurde geboren. Derweil waren in der Gegend drei Hirten unterwegs, und sahen einen hellen Stern in der Ferne. Ein Engel erschien und verkündete ihnen, dass sie dort in einem Stall ein Kindlein in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend finden werden. Die Hirten machten sich auf den Weg, denn Jeder wollte dem Neugeborenen eine Gabe bringen: Ein Hirte übergab ein Schaffell, der andere etwas Stroh zum Liegen und der Dritte einen Topf voller Milch. Mit der Übergabe der Geschenke beziehungsweise Gaben endete das Krippenspiel. Zwischen den einzelnen Spielszenen sangen die Kinder auch immer wieder einzelne Strophen mit der Melodie des Liedes "Du bist da wo Menschen leben".

Das machte das diesjährige Krippenspiel sehr lebendig und besinnlich. Musikalisch begleiteten Miriam Scheuble an der Querflöte, Ulrike Herderich an der Gitarre und Jochen Bernauer am Bass die Feier. Vorbereitet und mit den Kindern geübt haben das Spiel wie schon seit einigen Jahren wieder Petra Utz, Simone Scherzinger und Sandra Scheuble. Im Anschluss spielten wieder die Aach-Linzer Turmbläser vor der Kirche eine Vielzahl von Weihnachtsliedern und sammelten dabei Spenden für einen guten Zweck.