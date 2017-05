Pfullendorf Benefizauktion für Jugendkunstschule: 70 Werke werden versteigert

Werke von Künstlern aus dem Bodenseeraum und Linzgau kommen am 20. Mai unter den Hammer. Der Erlös der Auktion kommt der Jugendkunstschule zugute.

In Pfullendorf findet am Samstag, 20. Mai, eine große Benefizauktion für die Kunstschule statt. Geleitet wird sie von dem Konstanzer Auktionator Carlo Karrenbauer, informiert Till Schilling, Leiter der Jugendkunstschule, in einem Pressetext.

In den Räumen des ehemaligen Müller-Marktes an der Hauptstraße kommen Bilder und Skulpturen von Künstlern aus dem gesamten Bodenseeraum und Linzgau unter den Hammer. Auch Arbeiten von internationalen Größen wie beispielsweise Magdalena Jetelová werden zu ersteigern sein. Der gesamte Erlös der Auktion kommt der Kinder- und Jugendkunstschule zugute und wird in Kunstprojekte für Kinder fließen, insbesondere in die Förderung von Kindern aus finanziell schwierigen Verhältnissen. "Wenn der Erlös es möglich macht, soll die Schule mit neuem Material und Werkzeug ausgestattet werden", sagt Schilling. Er hofft auf eine rege Teilnahme und hohe Versteigerungserlöse. Mehr als 70 Werke haben Künstler wie Gabriele Hahn, Björn Gebhard, Ivanna Panna, Peter Kapitza oder Robert Steward von der Kunsthalle Kleinschönach gespendet.

Die Stadt hat einige Werke von Gisela Franke für die Auktion zur Verfügung gestellt und auch Annemarie Rudolph, Susanne Hackenbrecht oder Dieter Zimmermann freuen sich, wenn ihre Objekte unter den Hammer kommen. "Es sind alle eingeladen zu einer spannenden Auktion, die nicht nur für Sammler ein unvergessliches Ereignis darbietet, sondern auch zum Zuschauen ein Genuss wird", rührt Jugendkunstschulleiter Schilling die Werbetrommel. Los geht es am morgigen Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr, mit einer Vernissage sowie einer Besichtigung. Die rund 70 Gemälde und Objekte können ebenfalls am 13., 14. und 18. Mai jeweils von 18 bis 20 Uhr begutachtet werden. Die Auktion am 20. Mai beginnt dann um 20 Uhr, wobei die Auktionshalle schon ab 18 Uhr geöffnet hat.

Der Auktionskatalog ist ab dem 11. Mai unter www.kunstschulepfullendorf.de abrufbar.