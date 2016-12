Pfullendorf Beifahrer wird bei Zusammenstoß verletzt

Einen Verletzten und Sachschaden von rund 20 000 Euro forderte ein Unfall an der Einmündung Bergstraße/Espen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der 55-jährige Lenker eines Audi A4 wollte am Dienstagabend nach links in die Bergstraße einbiegen und übersah einen 54-jährigen Sprinter-Fahrer, informiert die Polizei. Der Audi-Fahrer versuchte noch abzubremsen, kam aber auf dem Kopfsteinpflaster ins Rutschen und prallte in die Seite des Transporters, worauf dieser gegen einen Gartenzaun geschleudert wurde.



Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde der 29-jährige Beifahrer im Sprinter mit Verdacht auf ein Halswirbelschleudertrauma ins Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Feuerwehr gesichert.