Pfullendorf Barocke Vokalmusik in der Christuskirche zu Dreikönig

Das Überlinger Heinrich-Schütz-Vokalensemble und Instrumentalisten begeistern das Publikum mit Kantaten bekannter Meister.

Es war ein ganz besonderes Geschenk, das Bezirkskantor Thomas Rink am 6. Januar, dem "Erscheinungsfest", den Besuchern des Konzertes in der evangelischen Christuskirche am späten Nachmittag gemacht hat. Eine Zuhörerin brachte es auf den Punkt: "So eine wunderbare Musik in einer so unscheinbaren Kirche." Das Heinrich-Schütz-Vokalensemble im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach und das Heinrich-Schütz-Consort mit Instrumenten in historischer Bauart boten unter Leitung von Thomas Ringen gemeinsam eine professionelle Leistung, obgleich das Gesangsensemble sich selbst als "semi-professionell" bezeichnet. Mit barocken Weihnachtskantaten von Dietrich Buxtehude, Johann Kuhnau, Philipp Heinrich Erlebach und Wolfgang Briegel wurden die Zuhörer auf den Schwingen wundervoller Stimmen in den Himmel der Musik entführt. Und da wurde schnell deutlich: Es geht auch ohne Bach. Den Schmerz über den Verzicht auf den Meister konnten seine Anhänger aber bestimmt gut verkraften. Denn die vorgetragenen Stücke waren durchaus auch meisterhaft. Und das nicht nur in der Komposition.

"Ich werde Sie nur etwa eine Stunde quälen", gab Thomas Ring schmunzelnd als Antwort auf die Frage, wie lange das Konzert denn dauern würde. Quälen? Wenn das, was da geboten wurde, eine Qual war, dann möchte man sich doch täglich von Schmerzen peinigen lassen. Das Vokalensemble lief zur Höchstform auf. Es ist schon erstaunlich, welche herrliche Stimmen in der Region zu finden sind. Dass sich aus dem Ensemble zudem noch gleich mehrere hochkarätige Solisten hervortun, das unterstreicht die hohe Qualität zusätzlich.

Einfühlsam unterstützt von Streichern und Fagott, Barocktrompeten, Pauken und Orgel, nahm der Chor die Zuhörer mit in die Welt der Kirchenmusik, die deutlich mehr an Vielfalt zu bieten hat, als sich mancher sporadische Gottesdienstbesucher vorstellen kann.

Dass die Lesung in einem Gottesdienst gesungen wird, ist für Katholiken nichts Außergewöhnliches. Und auch Kirchenchöre gehören einfach dazu. Doch wer weiß schon, dass eben diese Chöre eigentlich ein Kind der Reformation sind und auch bei den Protestanten der Pfarrer in früheren Zeiten deutlich häufiger im Gottesdienst gesungen hat? Wer das Vergnügen hat, einmal eine Deutsche Messe zu besuchen, wird überrascht sein und sich vielleicht sogar in der falschen Kirche wähnen. Ein Hauch von all diesen Dingen wehte am Abend des Dreikönigstages, der bei den Protestanten "Epiphanias" genannt wird, durch die Christuskirche. Bereits am 26. Dezember konnten sich die Zuhörer in der Franziskanerkirche in Überlingen an dieser liturgischen Abendmusik erfreuen. Manche waren extra nach Pfullendorf gekommen, um sich mit der Wiederholung endgültig von Weihnachten zu verabschieden.

Den Satz zu "Veni, veni, Emmanuel" hatte Thomas Rink selbst geschrieben. Keine Frage: Ein hervorragender Einstieg in das Konzert, bei dem auch die Zuhörer mehrfach mitsingen durften. Schließlich hatte der Bezirkskantor drei Gemeindeglieder ("Wie soll ich empfangen", "Lobt Gott ihr Christen" und "In dulci jubilo") ins Programm eingebaut. Und er zögerte nicht, eindeutig das Mitsingen einzufordern. Mit der gesanglichen Qualität des Chores konnte die Konzertgemeinde allerdings nicht mithalten. Diese herrlichen Stimmen und die ausgesprochen prägnante Intonation der Solisten waren wirklich ein Genuss. Und ganz ehrlich: Wann hat man das "Vater unser" schon einmal so schön erklingen hören? Dieses wichtigste Gebet der Christenheit in Melodieform machte aber auch deutlich, dass Musik auch in die Kirche gehört. Und das schon einige Jahrhunderte. Zweifellos eine wirklich gute Fügung.





Heinrich-Schütz-Consort

Unter diesem Namen musizieren professionelle Musiker aus der erweiterten Bodenseeregion zusammen mit der Kantorei Überlingen und dem Heinrich-Schütz-Vocalensemble, oft auch mit Instrumenten in historischer Bauweise. In Pfullendorf waren es Sophie Nawara (Orgel), Sibille Klepper, Karin Dean und Klaus Uhrmeister (Violine), Susanne Sigg (Viola), Karen Benda (Violoncello), Robin Billet (Fagott), Markus Spähler (Pauken) sowie Christins Goldstein und Arne Thielmann (Bachtrompeten). (kf)