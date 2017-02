Die Denkinger Vereine zeigen am Fasnetssamstag ihre ganze Vielfalt. Auf der Bühne singen die Holzhaudere eine Ode über eine ganz besondere Schlange und die Jungs vom Musikverein machen den Chippendales locker Konkurrenz.

Nach der rauschenden Geburtstagsparty am Samstag vor einer Woche lud die Holzhauderezunft Denkingen am Fasnetssamstag zum Ball der Vereine. Ja, das bestätigt wohl, was der Landvogt gesagt hatte, die „Holzhaudere sind richtige Festhaudere“. Doch diesmal durfte sich die Zunftmeisterin nach ihrer Begrüßung ganz bequem dem Genuss des Zuschauens widmen.

Durchs Programm führte der junge, dynamische und sehr wandelbare Julian Widmann vom Sportverein Denkingen. Der Sportverein war auch der diesjährige Organisator des Balls. Die Denkinger Vereine wechseln sich nämlich in puncto Programmverantwortlichkeit ab. Jedes Jahr ist ein anderer Verein an der Reihe. Wohl sahen die Gäste in der voll besetzten Andelsbachhalle schon vor dem Einmarsch der Holzhaudere mit den Musikanten recht aufgeweckt und munter aus, doch diese musikalische Einlage hat bestimmt noch jeden etwaigen Rest von Müdigkeit vertrieben. So hatten die „Tanz-Mädels“ vom Sportverein Denkingen die volle Aufmerksamkeit des Publikums, als sie nach der Ansage durch Oliver Kahn die Bühne betraten. Ihr fetziger Tanz begeisterte das Publikum derart, dass sie gleich noch eine Zugabe geben durften.



Die Pause bis zur nächsten Darbietung nutzte ein Senegalese, um Sonnenbrillen und Mützen an den Mann zu bringen. Denkingen ist international. Was in Denkingen sonst noch so geboten ist, gaben die Straßenkehrer Armin und Monika Brielmann zum besten: Fest stand jedenfalls, dass Ortsvorsteher Karl Abt das Ziel verfolgt: „Unser Ort soll schöner werden.“ Obwohl die Straßenkehrer der Ansicht waren, dass es weitaus wichtigere Aufgaben zu bewältigen gebe, waren sie sich doch einig: „Karle, du bisch echt en Mann. Schön, dass du bei uns bist.“

Echte Sänger und Sängerinnen vom Kirchenchor besuchten ihren Chorgründer Bruno zu dessen Geburtstag. Da dieser Pflanzen so gerne hat, wünschte er sich das „Farnlied“, das so gar nichts mit Pflanzen zu tun hat: „Theo, wir fahr`n nach Lodz.“ Dass Denkingen nicht nur attraktive Mädels zu bieten hat, sondern ebensolche Jungs, stellten fünf junge Männer vom Musikverein Denkingen unter Beweis: Spärlich bekleidet, wie im alten Rom nur in weiße Tücher gehüllt, präsentierten sie mit großen Wasserkrügen eine amüsante Show. Als das begeisterte Publikum eine Zugabe verlangte, ließen die Jungs die Hüllen fallen und stellten damit die Chippendales in den Schatten. An ferne Länder denken ließ die Ankündigung des Liedes „Die längste Schlange der Welt.“ Doch diese Schlange, welche die Holzhaudere besangen, ist auch in unseren Breiten anzutreffen: Die Schlange vor dem Damenklo. Auch hier wollte das Publikum mehr hören und war so selbst der „Bestimmer“, welcher besungen wurde. Kleine Männer ganz groß präsentierten die Fußballer des Sportvereins in einem witzigen Schauspiel. Und, auch wenn sie ihr Geld versaufen, waren sie so gut, dass auch von ihnen das Publikum nicht genug bekommen konnte.



Akteure des Abends

Mit dabei waren auf der Bühne:

Zunftmeisterin Sonja Vogler begrüßte das Publikum und leitete die Narrenbaumverlosung. Julian Widmann vom Sportverein moderierte. Die Fußball-Mädels vom Sportverein begeisterten das Publikum mit ihrem Tanz. Armin und Monika Brielmann von den Holzhaudere spielten die Straßenkehrer. Der Kirchenchor zeigte die Nummes des Geburtstags-Besuchs beim Chorgründer. Musikverein Denkingen zeigte ein Schauspiel, spielten den Einmarsch und Stimmungsrunde. Die Holzhaudere besangen eine ganz spezielle Schlange. Das Schauspiel zeigten: Die Fußball-Jungs des Sportvereins. Für Begleitmusik und Musik in den Pausen sorgten: Karl Schiele, Klaus Müller, Michael Rimmele und Klaus Stecher vom Musikverein Denkingen. Organisator des Balls der Vereine war der Sportverein Denkingen.