Pfullendorf Bahnhofsgebäude: Bauantrag für den Umbau ist gestellt

Firma Holzbau Künstle erwartet Genehmigung für Anfang Februar und beginnt dann mit den Arbeiten am denkmalgeschützen Bahnhofsgebäude

Viele Gespräche mussten geführt, etliche Pläne angefertigt, modifiziert und verändert werden, aber nun sind die Vorbereitungen abgeschlossen und der Umbau beziehungsweise Erweiterung des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes kann beginnen. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER bestätigte Bauherr beziehungsweise Investor Erwin Künstle von der gleichnamigen Holzbaufirma, dass er das Baugesuch eingereicht hat und die Genehmigung bis Anfang Februar erwartet. "Wenn die Genehmigung vorliegt, beginnen wir mit den Umbauarbeiten im alten Bahnhof", erläutert er den Zeitplan.

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung 2016 noch eine bestehende Hürde beseitigt und einer Änderung des Bebauungsplans "Bahnareal Pfullendorf" vom 1. Dezember 2012 gebilligt. In dem bisherigen Planwerk war unter anderem fesgesetzt worden, dass auf dem 6,3 Hektar großen Areal der so genannte "Einzelhandelsausschluss" gilt. Das heißt, dass dort Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten nicht zulässig waren. Nach dem Verkauf des Bahnhofsgebäudes, in dem der Investor eine Gaststätte samt Biergarten eröffnen will, musste jetzt für diese Fläche der Bebauungsplan geändert werden. Für die verbliebenen, unbebauten Grundstücke auf dem Bahnareal ändert sich bezüglich der einschränkenden Nutzung nichts, machte Bürgermeister Thomas Kugler auf Anfrage des SÜDKURIER deutlich. Es gab Befürchtungen, dass sich dort womöglich einzelhandelsrelevante Geschäfte ansiedeln.

Entwarnung gibt der Rathauschef auch bezüglich der künftigen Nutzung des Euronicx-Gebäudes im "Seeparkcenter", das vom Betreiber bekanntlich in der vergangenen Woche geschlossen wurde. Für diese Fläche gelte ein vorhabenbezogener Bebauungsplan, auf dem explizit und ausschließlich Elektrohandel erlaubt sei, erklärt Kugler, dass deshalb der Seeparkcenter-Investor in der Elektrobranche nach einem neuen Mieter suche. Eine Änderung des Bebauungsplanes, und damit die Aufhebung der Nutzungsvorgabe, müsste der Gemeinderat beschließen.