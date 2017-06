Pfullendorf BUND Pfullendorf hilft Kröten über Straße

Viel Unterstützung haben der BUND Pfullendorf und Freiwillige bei der Amphibienwanderung vom Bergwald zu einem Baggersee geleistet. Sie bauten Zäune und retteten so mehr als 2000 Tiere.

Vom Bergwald zum Heudachsee: Für Amphibien ist diese Strecke ein tödliches Hindernis. Zur Paarung und zum Laichen wandern Kröten, Molche und Frösche zu dem Baggersee. "Die müssen das machen. Die sind so gepolt", sagte Peter Fischer vom BUND Pfullendorf bei der Übergabe der Dokumentation zur Krötenwanderung an das Stadtbauamt. BUND-Mitglieder und Freiwillige haben den Tieren in den vergangenen Monaten über den Gemeindeverbindungsweg geholfen. Vom 3. März bis 21. April wurden 2185 Amphibien gezählt – bei der Hinwanderung. 2066 von ihnen konnten gerettet werden. Gesammelt wurde morgens und abends. Für die Rückwanderung wird es eine gesonderte Zählung geben. Begonnen hat diese bereits.

Krötenzäune verhinderten bei der Hinwanderung die Bilder aus Vorjahren. Die Straße am Bergwald ist zwar nicht übermäßig frequentiert, dennoch wurden in der Vergangenheit viele Kröten überfahren. Zweieinhalb Kilometer Zaun, jeweils links und rechts von der Straße, wurden innerhalb von zwei Tagen aufgebaut. "500 Meter konnten wir uns von der Straßenmeisterei Sigmaringen leihen", sagte Heinz Brandt, BUND-Geschäftsführer. Der Rest wurde in Eigenregie angeschafft. 2000 Euro hat der BUND dafür investiert und 200 Euro in den Kauf von Eimern. Etwa 400 Euro stammten aus Spenden und auch viele Eimer wurden kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese wurden im Abstand von 15 Metern in die Erde entlang der Zäune eingegraben. So wurden die Amphibien diesmal nicht von Autos überfahren, sondern fielen in die Behältnisse, wo sie von den Helfern eingesammelt und in Richtung Baggersee getragen wurden.

"Es ging viel länger, als wir gedacht hatten", berichtete Peter Fischer. Durch Frost und Schneefall zögerte sich die Hinwanderung hinaus. Kröten laufen bei dieser Witterung nicht.

Überraschend war auch die große Anzahl der Tiere. "Dass es viele sind, war klar. Mehrere 100, vielleicht 1000", sagte Fischer. Allerdings hatte niemand mit mehr als 2000 Tieren gerechnet. Überwiegend Erdkröten landeten in den Eimern, 134 Molche und vereinzelt Frösche. Einen besonderen Fund dokumentierte eine Helferin, die sich gut mit der Bestimmung von Amphibien auskennt: Sie hatte bei einer Sammlung eine Kreuzkröte im Eimer. Die Kreuzkröte ist sehr selten und nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Zu erkennen ist sie anhand ihrer Rückenzeichnung und Flecken auf ihrem Bauch. "Es waren nicht viele alte Kröten dabei. Das ist ein Indiz dafür, dass in der Vergangenheit viele überfahren wurden", bedauerte indes Heinz Brandt. Erdkröten haben laut Nabu eine Lebenserwartung von zehn bis zwölf Jahren. Sie können aber auch mal 30 Jahre alt werden. Am 27. April wurde der Krötenzaun auf der Seite zum Bergwald abgebaut. Alleine 291 Stunden Zeitaufwand stecken in der Hinwanderung. Doch das gute Ergebnis ist es den Helfern wert.

Schranken zum Schutz

Im Frühsommer sind es die Jungtiere, die aus dem Gebiet in den Bergwald wandern. "Wir hoffen auf eine Straßensperrung", sagte BUND-Geschäftsführer Heinz Brandt im Stadtbauamt. Amtsleiter Jörg-Steffen Peter und Jürgen Hess vom Ordnungsamt wollen dieser Hoffnung nachkommen. Dauerhaft sollen Schranken an den Zufahrten eingerichtet werden. "Meiner Meinung nach ist es zumutbar, außen herum zu fahren", sagte Jürgen Hess über die Straßensperrung, die wohl über mehrere Wochen im Jahr jeweils von den frühen Abendstunden bis zu den späten Morgenstunden zu befolgen sein wird. Die Amphibien wandern in der Dämmerung. In der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass es für die diesjährige Wanderung der Jungtiere reicht, sagte Jörg-Steffen Peter und lobte das Engagement des BUND. Die Öffentlichkeit wird noch informiert.