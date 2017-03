Krauchenwies Autorin Judith Le Huray nimmt Schüler in Fantasiewelt mit

Eine Autorenlesung mit Judith Le Huray fand an der Sophie-Scholl-Schule statt.

Die Grundschüler der Sophie-Scholl-Schule sind in den Genuss einer Autorenlesung gekommen, informiert Rektor Werner Hall. Judith Le Huray, Kinder- und Jugendbuchautorin aus Balingen, stellte lebendig und anschaulich einige ihrer Bücher vor. Gleich in der ersten Stunde versammelten sich alle Dritt- und Viertklässler in der Aula und hörten gespannt zu, wie die Autorin aus ihren Büchern vorlas. Dabei stellte sie immer wieder Fragen und bezog die Schüler aktiv mit ein.

Beim Buch „Kellerschnüffler“ geht es um einen blinden Jungen. Folglich durften die Schüler bei verschiedenen Blindübungen erfahren, wie es sich anfühlt, nichts sehen zu können. Bei „Dobo – Landung voll daneben“ wurde gemeinsam gerätselt, wie man einen außerirdischen Freund mit vier Armen und einem Horn auf dem Kopf als Kind tarnen kann. Auch ein Plüschpapagei gehörte passend zum Buch „Papino und der Taschendieb“ mit zum Programm von Judith Le Huray. Dass so eine Autorenlesung zum Lesen und Schreiben animieren kann, bewies eine Schülerin der 4a auf eindrückliche Weise. Jennifer Lüdtke überreichte der Autorin ihr selbst geschriebenes, 17-seitiges Buch mit eigens gestaltetem Cover. Die Schülerin hatte sich so sehr auf die Lesung gefreut, dass sie ihr Buch bis zum Besuch der Autorin fertig schreiben wollte. Judith Le Huray versprach, das Buch zu lesen und Jennifer eine Rückmeldung zu geben. Doch nicht nur die Schüler in Krauchenwies, auch die ganz Jungen in Ablach hörten der Autorin in der kleinen Turnhalle gespannt zu – zunächst die 1a und 1c, dann in der dritten Lesung des Tages die beiden zweiten Klassen.

Dabei konnten die fitten Leser zeigen, wie gut sie schon vorlesen können. Mit Fingerpuppen und selbst gesungenen oder auf der Flöte gespielten Melodien konnte Judith Le Huray auch das Publikum in Ablach überzeugen. Höhepunkt für die Erst- und Zweitklässler war die Vorstellung des Buches „Tricks von Tante Trix“, bei der sich die Autorin passend als Tante Trix verkleidete.

Nach drei Lesungen zog die Autorin ein sehr zufriedenes Fazit. Ablauf und vor allem nette Schüler hinterließen bei der Autorin einen positiven Eindruck. Nachdem sie jedem Schüler ein signiertes Lesezeichen geschenkt und selbst einen Blumenstrauß als Dankeschön entgegengenommen hatte, trat sie die Heimreise an. Finanziert werden konnte die Lesung mithilfe der SMV.