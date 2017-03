Eine 73-jährige Autofahrerin kam zwischen Mottschieß und Mengen von der Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum.

Die Frau war am Mittwochnachmittag auf L 268 unterwegs, als sie gegen den Baum fuhr und dabei schwer verletzt wurde, informiert die Polizei. Der Schaden am Auto sowie an Verkehrszeichen beträgt rund 8000 Euro.