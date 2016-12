Pfullendorf Autofahrerin entdeckt brennenden Mercedes

Eine Autofahrerin bemerkte in der Nacht auf Montag ein brennendes Auto und alarmierte die Feuerwehr.

Die Frau war nach Angaben der Polizei am Montag gegen 24 Uhr auf der Konrad-Heilig-Straße unterwegs, als sie an einem Anwesen einen brennenden Mercedes bemerkte. Der Fahrzeugbesitzer und alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.



Der Schaden wird mit rund 5000 Euro beziffert. Das Auto wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.