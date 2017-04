Pfullendorf Auszeichnung bei Forscherkonferenz: Bronze-Medaille für Pfullendorfer Schüler Robin Schönegg

Der 15-jährige überzeugt die Jury mit seiner Forschungsarbeit über die antibiotische Wirkung von Substanzen aus der Brombeerpflanze. Der Schüler punktete bereits im Frühjahr bei "jugend forscht" in Friedrichshafen.

Der Pfullendorfer Schüler Robert Schönegg kann derzeit mehrere Erfolge für sich verbuchen. Erst Anfang des Jahres hat Schönegg, der das Spohn Gymnasium in Ravensburg besucht, den Regionalwettbewerb von "jugend forscht" in Friedrichshafen gewonnen. Nun hat er bei der 24. International Conference of Young Scientists (ICYS), die vom 16. bis 22. April in Stuttgart stattfand, eine Bronze-Medaille im Bereich life science mit nach Hause nehmen können. Für das neunköpfige deutsche Team gab es jeweils drei Gold-, Silber-, und Bronze-Medaillen ausgezeichnet.

Robin Schönegg überzeugte die Jury mit seinem englischsprachigen Vortrag über seine Forschungsarbeit über die antibiotische Wirkung von Substanzen aus der Brombeerpflanze. Die Arbeit hatte er am Schülerforschungszentrum (SFZ) in Bad Saulgau erarbeitet, womit er auch bei "jugend forscht" punkten konnte. "Die Medaille ist für mich sehr bedeutend, wenn man bedenkt, dass das ein internationaler Preis ist", sagt der 15-jährige Schönegg über seine Auszeichnung und fügt hinzu: "Dass ich gleich als einer der Jüngsten aufs Treppchen komme, war natürlich schon eine Überraschung für mich." Der Erfolg öffnet dem Schüler auch manche Tür für die Zukunft: "Ich bin schon im losen Gespräch mit dem Pharmakonzern Böhringer Ingelheim, der mich vielleicht mit guten Geräten bei meiner Forschung unterstützen möchte."

Nach dem Abitur hat Robin Schönegg auf jeden Fall vor, Medizin oder pharmazeutische Medizin zu studieren. Ganz so sicher ist er noch nicht. Gute Chancen für Stipendien hat er auf jeden Fall durch seine gewonnen Preise. Doch bevor es an die Uni geht, stehen weitere Forschungswettbewerbe an. Nach dem Sommer startet wieder die Bewerbungsrunden für "jugend forscht".