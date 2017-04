Pfullendorf Ausstellung mit Werken von Matthä Hofmann eröffnet

Viele waren gekommen, um die Bilder von Matthäus Hofmann bei einer Ausstellung in seiner Heimatstadt zu sehen.

Pfullendorf (kf) Es waren nur noch ganz wenige Stühle frei, als Regionaldirektor Bernd Ruther am Donnerstagabend die Gäste auf der Piazza der Sparkasse begrüßte. Sie waren gekommen, um etwas über Matthäus Hofmann zu erfahren, jenen Mann, der Stadt und Region auf Leinwand, Tellern und sogar Bocksbeutelflaschen verewigt hat. Werke von ihm hängen in vielen Häusern in Pfullendorf und manche werden wohl auch in Kellern oder auf Dachböden vor sich hindümpeln.

"Das ist ganz bestimmt sehr schade", sagt Walter Rusch. Er ist das, was man sicher einen "Hofmann-Liebhaber" nennen darf. Und er ist jemand, der es nicht beim Betrachten belässt, sondern sich auch mit den Maltechniken und vor allem dem Leben des 1929 verstorbenen Künstlers widmet. Er hatte einen Bildervortrag vorbereitet, der auch ein Gang durch die Stadtgeschichte wurde und die Besucher über eine Stunde in ihren Bann zog. Der mit viel Wissen und kleinen Anekdoten gespickte Vortrag hätte "dem Matthä", wie Rusch ihn nennt, ganz bestimmt gefallen. Seine Nachkommen jedenfalls waren begeistert. Enkel Otto Müller aus Überlingen hat zu Hause selbst Werke seines Großvaters hängen und auch Enkelin Martina Pohl und ihr Ehemann Bernd, ebenfalls aus Überlingen, sind echte Hofmann-Liebhaber. Aus Engen war Urenkel Uwe Hofmann gekommen, der auch den Namen des wieder in die Öffentlichkeit gerückten Künstlers trägt.

Sammler Ingo Rack, der Heimat- und Museumsverein, die Stadt und Verwandte Hofmanns haben die Exponate zur Verfügung gestellt, die noch bis 12. Mai in der Sparkasse zu sehen sind. Schon beim Aufhängen der Bilder konnte Walter Rusch großes Interesse verzeichnen. "Da kamen gleich Leute und haben gefragt, was das für Bilder sind", stellte der Referent fest. Keine Frage: Die Ausstellung ist auch ein Gang durch das Pfullendorf früherer Epochen. Und der Vortrag machte deutlich, dass die Stadt noch eine ganze Menge an Schätzen zu bieten hat, die darauf warten, dass sich jemand ihrer annimmt. So wie Walter Rusch, dem der Dank der Besucher sicher war.

Bernd Pohl hat aus Interesse für den Urgroßvater seiner Ehefrau eine Internetseite eingerichtet: www.matthaeus-hofmann.de