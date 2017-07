Pfullendorf Ausstellung in Galerie Grünes Haus und der Stadtbücherei zeigt Fotografien des Italieners "Mino"

Was macht man, wenn eine Ausstellung stattfinden soll, es aber nicht genügend Platz für alle Exponate hat? Evamaria Höffer von der Galerie "Grünes Haus" und Martina Feldt, Leiterin der Stadtbücherei in der Steinscheuer, haben dieses Problem ganz einfach gelöst. Am Sonntag gab es eine Eröffnung mit den eindrucksvollen Fotografien des Italieners "Mino" in beiden Häusern. Es wäre auch wirklich schade, wenn man dem Publikum hätte Werke vorenthalten müssen.

"Mino" heißt eigentlich Giacomo Ganzetti und ist Geograf. Er stammt aus dem kleinen Dorf Livo über dem Comer See und versucht, seine Heimat in ein besonderes Licht zu rücken. Er macht das mit viel Gefühl und dem Blick für das Alltägliche, das schon wieder ungewöhnlich ist im Wechsel der Zeiten. Seine in schwarz-weiß gehaltenen Fotos sind realistische Aufnahmen einer Welt aus Licht und Schatten, aus Emotionen und Schönheiten, aber auch der Darstellung der Vergänglichkeit der Heimat. Was bedeutet für ihn Heimat? "Das ist das Zuhause, wohin man nach langer Reise oder Abwesenheit gerne zurückkehrt. Der Ort, wo es keine Geheimnisse gibt, wo die Menschen alles über einen wissen. Heimat ist wie die Erde unter einem Baum, wo alle Wurzeln sind, wo deine Menschen sind, deine Traditionen, wo deine Grundsätze geboren sind, welche dir im Leben Halt geben." Und das alles hält er mit der Kamera fest. Die Aufnahmen werden meistens schon im Schwarz-Weiß-Modus digital fotografiert, wie er im SÜDKURIER-Gespräch erläuterte. Und sie werden dann nur wenig nachbearbeitet. "Eigentlich nur, wenn ich sie ausdrucken will. Dann muss oft die Helligkeit nachreguliert werden", erklärt der 31-Jährige sein Vorgehen. Was dabei herauskommt, das kann man noch zu den üblichen Öffnungszeiten im Grünen Haus in der Alten Postgasse und in der Steinscheuer in der Pfarrhofgasse entdecken. Etwas Zeit sollte man aber mitbringen. Nur dann erschließt sich die Seele dieser außergewöhnlichen Fotografien. Das kleine Bergdorf Livo, wo Evamaria Höffer viele Jahre gelebt hat, ist für den Besucher ein kleines Juwel. Der Geist der großen Gebäude ist hier noch nicht angekommen.