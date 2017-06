Pfullendorf Ausbildungsbeginn: Suche nach Bewerbern wird schwieriger

Das neue Ausbildungsjahr startet Anfang September. In Pfullendorfer Unternehmen sind die meisten Ausbildungsplätze schon belegt.

Anfang September beginnt das neue Ausbildungsjahr. 7,5 Prozent mehr Neuverträge wurden nach Angaben der Handwerkskammer Reutlingen bis Anfang Juni abgeschlossen. Drei Monate vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres seien in den Handwerksbetrieben der Region aber noch mehr als 800 Lehrstellen zu vergeben, meldet die Handwerkskammer. Rolf Gehring, Pressesprecher bei der Agentur für Arbeit in Balingen, entgegnet mit Blick auf diese Zahlen jedoch: "Das kann man so pauschal nicht sagen." Im Landkreis Sigmaringen sind die Zahlen, mit denen monatlich die Statistiken gefüttert werden, verhältnismäßig klein. Betriebe müssen freie Stellen extra melden. Im Verkauf sind beispielsweise noch 30 Ausbildungsplätze frei. Ausbildungsplätze in der Industrie und im kaufmännischen Bereich werden dagegen stark nachgefragt.

Eine Umfrage unter Firmen in Pfullendorf hat etwa ergeben, dass die Ausbildungsplätze großteils belegt sind. Das Unternehmen Geberit hat keine freien Stellen mehr zu vergeben. 24 Auszubildende beginnen im technischen Bereich. 16 Auszubildende starten insgesamt im kaufmännischen Bereich, in der Logistik und der dualen Ausbildung. Das Bewerbungsverfahren für 2018 hat schon begonnen. „Von den Bewerberzahlen her ist sicher der kaufmännische Bereich am beliebtesten. In der Technik bieten sich aber auch hervorragende Zukunftschancen. Es wird ja immer vom Facharbeitermangel in der Technik gesprochen“, sagt Peter Benz, Technischer Ausbilder bei Geberit. Seit über 30 Jahren bildet er junge Menschen aus. Benz: "Es macht Freude, Leistungsträger für die Firmen auszubilden.“

Aufgefallen ist ihm allerdings, dass sich die Jugendlichen verändert haben – "im Freizeitverhalten und ihren Vorstellungen". Es bestehen Defizite in den Fächern Mathematik und Deutsch. Zudem bedarf es bei manchen der Nachhilfe im sozialen Bereich. „Die Anforderungen nach der Ausbildung sind höher. Wir stellen uns hier der Herausforderung, niedrige Ausgangsvoraussetzungen und die hohen Anforderungen nach der Ausbildung zusammenzubringen“, sagt Benz. Die Gruppen seien viel heterogener als früher. Die jungen Menschen bringen die unterschiedlichsten Erfahrungen und Kenntnisse mit. Viele sind hoch motiviert, einige nicht. Benz hat es zudem immer wieder mit 18- bis 20-Jährigen zu tun, die an einer weiterführenden Schule keinen Erfolg hatten und nun doch eine Ausbildung machen möchten. Unzählige Schüler streben einen höheren Bildungsabschluss an, wären mit einer Ausbildung aber besser dran – zumindest vorerst. Diese Ansicht von Peter Benz teilt Claudius Hennig von der Hennig GmbH. "Es wird mit jedem Jahr schwieriger", sagt er über die Suche nach geeigneten Bewerbern. Ausgebildet werden ab September vier neue Auszubildende: zwei Industriemechaniker und zwei Industriekaufmänner. Der Drang nach oben trifft die Firma für Stahl- und Metallerzeugnisse doppelt. In der Bewerberphase. Und wenn die Ausgelernten nach ein bis zwei Jahren in die Schule zurückkehren, um schnellstmöglich den Meister oder Techniker dranzuhängen. "Ohne viel Berufserfahrung", bedauert Hennig.

Zu viele Stellen

Rolf Gehring, Pressesprecher bei der Agentur für Arbeit in Balingen, sagt, dass es generell mehr Ausbildungsplätze als Bewerber gibt. In vielen Fällen passen Bewerber und Stelle auch nicht zusammen. Qualifikationen und die Bereitschaft, umzuziehen, können eine Rolle spielen. Zudem gibt es Berufe, die bei den Jugendlichen nicht gefragt sind. 240 Schulabsolventen im Landkreis Sigmaringen wissen Gehring zufolge noch nicht, was sie im Herbst machen – egal, ob Ausbildung oder weiterführende Schule. Von einem freien Ausbildungsplatz für 2017 konnte bei einer Umfrage die Alno AG berichten. "Derzeit haben wir noch einen Platz frei für die Ausbildung zum Holzmechaniker. Alle anderen Plätze sind bereits vergeben", sagt Pressesprecher Markus Gögele. Zwölf Ausbildungsplätze in Pfullendorf werden im September neu besetzt. Besonders beliebt ist die Ausbildung zum Industriekaufmann.