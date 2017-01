Pfullendorf Anwohner beklagen Verkehrssituation in Überlinger Straße

Anwohnern der Überlinger Straße geht der Verkehr an die Nerven. Jetzt sollen Gespräche mit der Stadt gesucht werden.

Pfullendorf – Dass es immer mehr Menschen in die Linzgaustadt lockt, das ist allseits bekannt. "Hier lässt es sich gut wohnen und leben", sagen viele. Auch Wolfgang Tröger ist dieser Meinung. Vor drei Jahren zog er mit seiner Frau von Mengen nach Pfullendorf in eine Wohnanlage in der Überlinger Straße. Die Lage gefällt ihm noch immer. Aber nicht der Verkehr, der nicht nur zur Last, sondern auch zur Gefährdung wird. "Die Stadt muss da was tun", sagt Tröger und hat viele Bewohner der Überlinger Straße zu einem Treffen eingeladen, bei dem es nicht nur darum ging, Unterschriften zu sammeln, sondern durchaus auch um konkrete Vorschläge, wie man die Situation entspannen könnte.

Eigentlich sollte die Straße saniert werden. Schlaglöcher und teilweise marode Gehwege wären dann verschwunden. Doch daraus wird vorerst nichts. "Diese Maßnahme taucht nicht im Haushalt auf. Sie ist zunächst der angespannten Haushaltslage zum Opfer gefallen", sagt Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter auf Anfrage des SÜDKURIER. Aber: "Wir schauen mal, ob wir vielleicht einen Teil in den Verwaltungshaushalt aufnehmen können. Zeithorizonte dafür gibt es noch nicht." Und genau das ist es, was sich die Anwohner wünschen. "Wir wollen wissen, wann etwas passiert", lautete der eindeutige Tenor bei einer spontan einberufenen Versammlung. Klar ist, dass man jetzt auf die Stadtverwaltung zugehen will, um ein gemeinsames Gespräch mit Bürgermeister Thomas Kugler, Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess und der Polizei zu terminieren.

Während Anwohner sich über Raser beklagen, stellt das Ordnungsamt fest, dass es in der Überlinger Straße nicht schlimmer sei, als anderswo. Messungen hätten sogar eher niedrigerer Werte ergeben. "Die sollen mal abends messen und vor allem von Frühjahr bis Herbst, wenn die Motorräder unterwegs sind", sagt Wolfgang Tröger, der in diesen Zeiten gerne abends auf seinem Balkon sitzen würde. Bei dem Lärm mache das aber keinen Spaß. Doch der Lärm ist es nicht alleine. Fußgänger seien durch die teilweise maroden Gehwege gefährdet und durch Radfahrer, die verbotenerweise den Gehweg benutzen, weil es auf der Straße zu gefährlich ist.

Das Überqueren der Straße, vor allem in dem Bereich, wo der Kellerweg auf die Überlinger Straße trifft, bezeichnen viele als problematisch. Da kommen auch viele Schüler aus Richtung Härle-Schule eine Treppe herunter. "Ich habe immer Angst um meinen achtjährigen Sohn", sagt Lina Jabs. Auch um ihre vierjährige Tochter macht sie sich Sorgen. Und um sich selbst. Zu Fuß zum Einkauf zu gehen sei eine tolle Sache. Aber nicht, wenn man die Überlinger Straße überqueren müsse. Auch Sabina Endres, Mutter einer vierjährigen Tochter, macht sich Sorgen um ihr Kind. Und dann sind auch noch die Anwohner mit Rollstuhl und Rollator.

"Eine Besserung ist derzeit nicht in Sicht", sagt Wolfgang Tröger, der deutlich macht: "Wir sind keine Wutbürger, sondern wir sind Mutbürger." Man wolle nicht nur kritisieren, sondern in konkrete Gespräche eintreten. Dass die Stadt derzeit kein Geld habe, das sehen die Anwohner ein. "Aber man könnte ja wenigstens an der Einmündung vom Kellerweg eine Querungshilfe anbringen", schlägt jemand vor. Denn dort werde der Verkehr durch die Tiefgaragenausfahrt eines neuen Mehrfamilienhauses bestimmt zunehmen. Angedacht seien auch, 30-Stundenkilometer-Schilder mit dem Hinweis auf Lärmschutz und Straßenschäden aufzustellen. Dazu brauche man wohl keine Genehmigung vom Regierungspräsidium. Die Stadt müsse sich unbedingt mit der Situation befassen.

"Tempo 30 ist nicht möglich"

Jürgen Hess ist Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Pfullendorf.

Werden in der Überlinger Straße Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen?

Wir machen immer wieder Messungen, entweder vormittags oder nachmittags. Dauer etwa drei Stunden. Nach unseren Feststellungen wird nicht schneller gefahren als in anderen Tempo-50-Straßen. Die Überschreitungsquote ist mit einem bis drei Prozent sogar deutlich unterdurchschnittlich. Die höchsten gemessenen Geschwindigkeiten waren bei den drei letzten Messtagen 66, 62 und 69 Stundenkilometer. Allerdings wird nachts erfahrungsgemäß vereinzelt schneller gefahren, weil die Verkehrsdichte geringer ist.

Wäre eine Tempo-30-Regelung möglich?

Es handelt sich um eine Vorfahrtsstraße, sodass eine Tempo-30-Zone, wie in Wohngebieten, nicht geht. Die Überlinger Straße wird auch Vorfahrtsstraße bleiben müssen, denn sie hat eine bedeutende Verkehrsfunktion als Haupterschließungsstraße. Eine "normale" Geschwindigkeitsbeschränkung mit Verkehrszeichen ist ebenfalls nicht möglich. Das geht nur bei konkreten und massive Gefahren, wie Unfallhäufung, unübersichtlicher gefährlicher Straßenverlauf oder ähnliche Dinge, oder wenn Lärmgrenzwerte überschritten werden. Beides ist nicht gegeben.