Pfullendorf/Wald Als der Neidlingwald pfullendorferisch wurde

Das Gotteshaus Wald und die Reichsstadt Pfullendorf einigten sich im Jahr 1755 auf ein Tauschgeschäft, in dem der Neidlingwald an Pfullendorf fiel.

Der Neidlingwald ist spätestens seit dem Dreißigjährigen Krieg mit der Zerstörung der Kapelle Maria Schray und der Beschießung des Obertors tief im Gedächtnis von Pfullendorf. Der frommen Legende nach flog das Muttergottesbild am 6. Juli 1632 nach der Brandlegung in einem Kranz von Feuer und Rauch mit "drei gellenden Schreien" zum Dachstuhl hinaus, um sich im Neidling in einer Eiche niederzulassen.

Ein Krieg, der die "goldene in eiserne Zeiten verwandelt hat", so eine Urkunde des Zisterzienserinnenklosters Wald aus dem Jahr 1685. Viele Leute verließen ihre Häuser. Felder verödeten und überwuchsen mit Buschwerk. In der nachfolgenden Friedenszeit konnten die Böden wegen großen Mangels an Untertanen lange Zeit nicht mehr in Ordnung gebracht werden. Der stadtnahe Neidlingwald ist längst ein naher Erholungsraum für die Pfullendorfer. Einige von ihnen lassen den Grillplatz verwüstet zurück. Mühsam wird der Müll von der Stadt und von Schulklassen wieder eingesammelt und der Grillplatz wieder hergerichtet. Vandalen, wie Hans-Jürgen Rupp von der Stadtverwaltung berichtet, seien bisher nie bei ihrem Tun erwischt worden.

Nach einer weiteren Walder Urkunde stritten im 18. Jahrhundert zwei selbstbewusste Institutionen, die Reichsstadt Pfullendorf und das reichsfreiadelige Stift und Gotteshaus Wald, um das Eigentum mit Gerichtsbarkeit der Waldung Pfullendorfer Gemeinwerk. Nach fünfzig langen Jahren mit vielen Briefwechseln kam es am 20. August 1755 endlich in großer Runde zu einer gütlichen Einigung.

Im Beisein von Walds Äbtissin Maria Dioscora von Thurn und Valsassina sowie Oberamtmann und Rat Jakob Karl Ignaz von Kolb, Doktor beider Rechte aufseiten des Klosters, und des Herrn Joseph Waldschütz, Amtsbürgermeister von Pfullendorf, und Herrn Johannes Crais, Oberzunftmeister aufseiten der Stadt, wurde folgendes beschlossen: Das Kloster Wald erhält von Pfullendorf die ganze Waldung Pfullendorfer Gemeinwerk mit allem Zubehör und allen Rechten, dazu das dem Schultheißen Matteus Nothelfer als Leiblehen verliehene Ackerfeld "hintere Muehlt" beim Dörfchen Gaisweiler. Pfullendorf erhält vom Kloster Wald Waldungen im Neidling und im Zeller Holz bei dem Dorf Gaisweiler und im Walderberg bei Tautenbronn und zu Neubrunn mit allem Zubehör und Rechten.

Daraufhin wurden die Wälder besichtigt und von Johannes Traub, Geometer, geprüftem und geschworenem Feldmesser von Rosenfeld aus dem Herzogtum Württemberg, in einem Plan aufgenommen. Im Juli 1757 wurde alles mit 20 Steinen vermarkt und mit Kohlen und Glasscherben als Zeugen versehen.

Noch heute besuchen die Pfullendorfer die Eiche in dem sagenumwobenen Waldgebiet. Die Marienfigur findet sich nach wie vor auf der alten Eiche. Und gelegentlich soll am Baumstumpf ein Zettel mit einem Gebet an sie liegen.