vor 4 Stunden Siegfried Volk Pfullendorf Alno: In Pfullendorf werden 100 Arbeitsplätze abgebaut

Die in der IG Metall organisierten Beschäftigten des Küchenmöbelherstellers Alno AG haben bei zwei Versammlungen im westfälischen Enger und am Stammsitz in Pfullendorf den Vorschlag akzeptiert, teilweise auf Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld zu verzichten und damit den geplanten Arbeitsplatzabbau von deutschlandweit 250 Jobs auf 140 Arbeitsplätze zu reduzieren.

