Kreis Sigmaringen Alles neu beim Kindernotdienst

Die Patienten werden an Wochenenden und Feiertagen in Notfallpraxen versorgt. Anlaufstellen sind an den Kinderkliniken in Singen, Ravensburg und Reutlingen.

Der Kindernotdienst im Kreis Sigmaringen und Zollernalbkreis wurde neu organisiert. Seit Anfang des Monats leisten die Kinderärzte an den Wochenenden und Feiertagen in den Kinderkliniken in Singen, Ravensburg und Reutlingen ihren Bereitschaftsdienst – und nicht mehr in den eigenen Praxen. Eltern aus Pfullendorf, Herdwangen-Schönach, Illmensee, Krauchenwies und Wald sind beispielsweise dazu angehalten, mit ihren Kindern nach Singen zu fahren. "Bisher gab es im Kreis Sigmaringen einen gemeinsamen Dienst mit dem Zollernalbkreis", sagt Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, die den Kinder- und Jugendärztlichen Bereitschaftsdienst betreut.

"Wir versuchen, wenn es irgendwie geht, den allgemeinen und kinderärztlichen Notdienst in Notfallpraxen an Krankenhäusern zu leisten", berichtet Sonntag. Er sieht in dem Prozedere Vorteile für die Patienten, Ärzte und Krankenhäuser. Die Patienten hätten immer eine feste Anlaufstelle. "Vorher mussten sie erst mal schauen, wer Dienst hat und wo er ist", sagt Sonntag. Hinzu kommt, dass die Ärzte durch die an die Notfallpraxen angeschlossenen Kinderkliniken "ganz andere Möglichkeiten haben als in der eigenen Praxis". Röntgenaufnahmen und Blutuntersuchungen seien kurzfristig möglich. Und sollte sich herausstellen, dass das Kind so schwer erkrankt ist, dass es stationär aufgenommen werden müsse, sei die nächste Kinderklinik gleich nebenan, so Sonntag.

Da es weder im Landkreis Sigmaringen noch im Zollernalbkreis ein Kinderkrankenhaus gibt, kamen die entsprechenden Einrichtungen in Singen, Ravensburg und Reutlingen ins Spiel. In den von den jeweiligen Kliniken zur Verfügung gestellten Räume werden samstags, sonn- und feiertags niedergelassene Kinderärzte arbeiten. Außerhalb der Öffnungszeiten (siehe Kasten) übernehmen die Notfallaufnahmen in den Krankenhäusern die Versorgung. Wochentags zwischen 18 und 22 Uhr teilen sich die Kinderärzte in den beiden Landkreisen die Bereitschaftsdienste nach wie vor untereinander auf. Von Montag bis Freitag genüge ein Anruf in der üblichen Kinderarztpraxis, so Sonntag.

Der Pressesprecher weiß um die Entfernungen, die Eltern seit Anfang Februar am Wochenende und an Feiertagen mit ihren Kindern zurücklegen müssen. Etwa von Sigmaringen nach Singen. Dennoch gibt er zu bedenken, dass bislang, je nach diensthabendem Kinderarzt, auch schon lange Fahrtstrecken in den Zollernalbkreis nötig waren. Außerdem könnten die Patienten eine der drei neuen Notfallpraxen für sich auswählen, obwohl die Gemeinden von der Kassenärztlichen Vereinigung zugeteilt wurden. Niemand wird weggeschickt, wenn er etwa von Pfullendorf nach Ravensburg fährt anstatt von Pfullendorf nach Singen. "Die Patienten können hingehen, wo sie hinwollen", sagt Pressesprecher Kai Sonntag.

Auch können sich die Eltern mit ihrem Nachwuchs an die allgemeinärztlichen Notfallpraxen wenden. "Bevor am Wochenende die Krise ausbricht, können die Eltern mit ihren Kindern in eine allgemeinärztliche Praxis gehen", sagt Sonntag. Beispielsweise ans Klinikum in Sigmaringen. Der neue Kindernotdienst in Singen, Ravensburg und Reutlingen ist ein Angebot, das im Optimalfall genutzt wird. Sonntag betont indes, dass die Praxen an den Kinderkliniken "nicht für medizinische Notfälle gedacht sind". Sobald die Gefahr besteht, dass auf dem Weg zum Kinderarzt etwas passieren könnte, sollen Eltern den Rettungsdienst unter der Nummer 112 anrufen. "Wenn das Kind zum Beispiel Atembeschwerden hat", nennt Sonntag eines von vielen Beispielen. Die Eltern sollen kein Risiko eingehen.

Für die Ärzte bedeutet der neue Kindernotdienst weniger Belastung im Bereitschaftsdienst. Im Landkreis Sigmaringen gebe es eine Handvoll Kinderärzte. Im Zollernalbkreis nicht viel mehr. "Wir wollten den Kindernotdienst insgesamt auf mehr Schultern verteilen", so der Pressesprecher. Für den Mediziner-Nachwuchs sei die Belastung im Notdienst nämlich ein Standortfaktor – und es werde immer schwieriger, Stellen im ländlichen Raum nachzubesetzen.

Wohin mit dem kranken Kind?