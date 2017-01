Pfullendorf Albverein bleibt in nahezu unveränderter Besetzung

Hartmuth Dinter wird als Vorsitzender einstimmig bestätigt. Langjährige Wanderer werden vom Schwäbischen Albverein geehrt. Der Älblerball wird zukünftig zusammen mit dem VdK veranstaltet.

Hartmuth Dinter, Vorsitzender der Ortsgruppe Pfullendorf des Schwäbischen Albvereins, konnte bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Deutschen Kaiser“ auf ein erlebnisreiches Jahr zurückblicken. „Es war ein Jahr voller erfreulicher Wanderungen“ resümierte er, und auch bei den sonstigen Veranstaltungen wie Adventskaffee und Älblerball wurde für die nicht mehr so wanderfreudigen Mitglieder einiges geboten. Und gerade für die letztere Veranstaltung kündigte der Vorsitzende eine gravierende Veränderung an. Schon im kommenden Februar wird der Älblerball erstmalig zusammen mit der Ortsgruppe Pfullendorf des VdK veranstaltet. Weiter berichtete der Vorsitzende von über 20 Veranstaltungen mit Ganz- und Halbtagswanderungen sowie Ferienwanderungen und sonstigen Veranstaltungen. Daraus hätte sich sich eine Gesamtt eilnehmerzahl von 664 Personen ergeben, mit der sich der Hartmuth Dinter ganz zufrieden zeigte.

Ähnliches berichtete auch Schrift- und Wanderführer Herbert Kälberer. Von den geplanten 18 Wanderungen ließen sich im Vorjahr nur 14 realisieren. „Wir sind halt einfach vom Wetter abhängig“, begründete er die ausgefallenen Termine. Die Teilnehmerzahlen seien über die vergangenen Jahre aber relativ konstant geblieben. Allerdings würden die gelaufenen Kilometer, die die Wanderer absolvieren, kontinuierlich zurückgehen, so das Ergebnis seiner Analyse. Monika Volk, die in ihrem Vorjahreskassenbericht noch ein Minus vermelden musste, konnte nun für das Jahr 2016 eine ganz leichte Zunahme für ihren Kassenbestand vermelden. Hartmuth Dinter nahm den stabilen Kassenbestand zum Anlass, darauf zu verweisen, dass der Verein sich somit auch einmal was gönnen dürfte. Dabei galt sein Augenmerk den kleinen Präsenten bei den Ehrungen sowie der Kostenübernahme am Adventskaffee.

Rudolf Hübschle, der Naturschutzwart, unterstrich bei seinem Vortrag, dass der Verein für die Natur ein Herz habe. Bei 28 Streifzügen rund um Pfullendorf, konnte kleinere Mengen Unrat gesammelt und entsorgt sowie auch die Nisthilfen gepflegt werden. Fünf neue Mehlschwalbennester wurden wiederum angelegt und die Winterfütterung kam natürlich auch nicht zu kurz.

Bei den anstehenden Wahlen war der gesamte Vorstand sowie der Beirat neu zu wählen. Als Wahlleiter für die Wahl des ersten Vorsitzenden, stellte sich kurzfristig Karl Fehrenbach zur Verfügung. Hartmuth Dinter, der sich wiederum zur Wahl stellte wurde ohne Gegenstimmen genauso wiedergewählt wie Heinrich Arndt, einer seiner Stellvertreter. Die andere Stellvertreterin Renate Clemens-Baudisch stellte sich nicht mehr zur Wahl. Für sie kandidierte Marianne Nipp und erhielt auch alle Stimmen der knapp 60 anwesenden Mitglieder. Als Schriftführer wurde Herbert Kälberer und als Kassiererin Monika Volk in ihren bisherigen Positionen wiedergewählt. Bei den Beiräten wurden Herbert Rommel, Herrmann Wellan und Gerd Nowitske in ihren Ämtern bestätigt. Neu hinzu stieß Sigrun Dinter und löste damit Bärbel Rommel als Beirätin ab.

Abschließend stellte Hartmuth Dinter das neue Jahresprogramm vor. Er verwies auf die Städtefahrten, die im Vorjahr prima gelaufen wären. Auch Heinrich Arndt verwies auf den im April geplanten Besuch der Baustelle „Stuttgart 21“. Da hier nur eine sehr begrenzte Zahl von Besuchern zugelassen ist, befürchtet er, die vakanten Plätze verlosen zu müssen.



Schwäbischer Albverein

Ehrung langjähriger Mitglieder:

25 Jahre: Rosina Widmann und Josef Pfluger

40 Jahre: Mechthilde Rexroth, Elisabeth Senn und Robert Hanßler

60 Jahre: Karl Frey

Die Ortsgruppe Pfullendorf wurde 1910 gegründet, aktuell hat sie 121 Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag kostet 33 Euro. Informationen sind bei Hartmut Dinter, Telefon 0 75 52/72 59, erhältlich.





"In Villnöss habe ich Messner besucht"

Karl Frey wurde 1924 in Pfullendorf geboren und ist von Beruf Buchbinder und Kaufmann. Seit 1957 ist er Mitglied und aktiver Wanderer beim Albverein der Ortsgruppe Pfullendorf. Über 30 Jahre lang war er als Kassenprüfer tätig und auch mal als Wanderführer.

Können Sie sich noch an ihre erste Wanderung zurückerinnern?

Sie war an Ostern 1957. Die Route führte von Pfullendorf nach Ostrach. Durch den Wald ging ein Mitwanderer voraus und spielte auf der Flöte und wir marschierten hinterdrein.

Gab es auch Wanderungen, an die sie sich nicht so gerne zurückerinnern?

Ja, da war zum Beispiel eine Wanderung nach Au in Österreich. Von morgens bis abends marschierte wir durch den Regen und trotz Regenumhang wurde ich völlig durchnässt. Andererseits gehört schlechtes Wetter zum Wandern dazu.

Gab es auch Touren, an die sie besondere Erinnerungen knüpfen können?

Einmal haben wir auf einer Tour nach Südtirol in Villnöss eine Kirche besucht. Ich saß auf der Kirchenbank und wurde langsam Platz um Platz von einheimischen Kirchenbesuchern immer weiter zur Seite gedrängt, bis ich irgendwann ganz draußen war. Ich bin da nicht böse gewesen, ich fand das ganz lustig. In Villnöss habe ich außerdem Reinhold Messner besucht, dem ich mal einen Fotoapparat verkauft hatte.