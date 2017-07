Pfullendorf Abschied von Schulleiterin Ilona Heigle

Seit 1991 war Ilona Heigle an der Grundschule in Denkingen und übernahm im Jahr 2009 deren Leitung. Stets kämpfte sie für den Erhalt der kleinen Grundschule auf dem Dorf. Jetzt geht die Schulleiterin in den Ruhestand und wurde mit einem Fest verabschiedet.

Pfullendorf-Denkingen – Ilona Heigle, die Schulleiterin der Grundschule in Denkingen, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Hier war sie 26 Jahre als Pädagogin tätig, davon die letzten acht Jahre als Leiterin der Institution. Zuvor waren ihre Fähigkeiten elf Jahre lang an der Härleschule gefragt.

Am Dienstagabend feierte Ilona Heigle nun im Foyer der Andelsbachhalle im festlichen Rahmen ihren Abschied aus dem Schuldienst. Einleitend übernahmen die Grundschüler, dirigiert von Katrin Möhler, die musikalische Begrüßung. Bürgermeister Thomas Kugler würdigte das Wirken von Ilona Heigle und bezeichnete die scheidende Rektorin als "Alleskönnerin mit Manager-Qualitäten und seelsorgerischen Ambitionen". In diesen Jahren habe sie der Schule ihren Stempel aufgedrückt. Insbesondere betonte er ihren stetigen Einsatz dafür, dass die Grundschule in Denkingen eine Zukunft hat. "Ich sehe die Verabschiedung mit einem weinenden und einem lachenden Auge." Mit dem weinenden Auge bezog er sich auf den Verlust einer unverzichtbaren Stütze. Das lachende Auge sah für die scheidende Rektorin eine neue Lebenssituation, für die Kugler ihr alles Gute wünschte: "Sie haben es sich wirklich verdient."

Maximilian Groß vom staatlichen Schulamt in Albstadt ließ den Werdegang von Ilona Heigle Revue passieren. Auch er lobte die künftige Pensionärin: Sie sei temperamentvoll, engagiert und stets beharrlich. "Stehen geblieben sind Sie nie", betonte er. "Sie haben neben der professionellen Pädagogik und Didaktik Menschlichkeit in diese Schule gebracht."

Die Elternbeiratsvorsitzende Julia Ströbele-Healy meinte: "Wir werden ihr Fahrrad oder Auto vor der Schule vermissen." Als kleines Dankeschön überreichte sie zwei Karten für einen Besuch der Bregenzer Festspiele. Katrin Möhler wird die Schule ein Jahr lang kommissarisch leiten. Sie dankte: "Im Namen aller Kollegen wollen wir Ihnen unsere Hochachtung aussprechen." Auch Eva Riedle-Leibbrand, die geschäftsführende Schulleiterin aus dem Schulleiter-Kollegium, würdigte das Wirken von Ilona Heigle: Sie bringe das immer mit "Flöten und Singen" in Verbindung. Ortsvorsteher Karl Abt resümierte: "Es geht eine Ära vorüber." Aber er sei überzeugt, dass die Nachfolger ein gut bestelltes Haus übernehmen.

Nach einer weiteren musikalischen Einlage der Grundschüler hatte Ilona Heigle das letzte Wort. Ihr Vorgänger habe sich telefonisch immer mit "ländliches Bildungszentrum oberer Linzgau" gemeldet. Dies sei für sie prägend gewesen. Sie habe die Schule als lebendigen Ort gesehen, getragen von Eltern und Lehrern. Heigle räumte aber auch ein, dass nicht mehr alles "heile Welt" sei in den kleinen Schulen. Nach ihrem offiziellen Schuldienst wolle sie sich nicht komplett zurückziehen. "Vielmehr möchte ich mein Wissen weitergeben", erklärte sie. Sie denkt dabei an Nachmittage, an denen sie in Denkingen im Bereich Musik, Literatur und Mathematik Wissen vermitteln möchte.

Zur Person

Ilona Heigle machte 1974 ihren Abschluss an der Pädagogischen Hochschule in Reutlingen. Hier hatte sie die Fächer Deutsch und Gemeinschaftskunde studiert, mit dem Schwerpunkt musikalische Erziehung. Im September 1974 übernahm sie eine zweite Klasse in Albstadt-Tailfingen. Ab 1980 war sie elf Jahre als Lehrkraft an der Härleschule in Pfullendorf tätig. Zusätzlich engagierte sie sich für Spätaussiedler. 1991 wechselte sie an die Grundschule in Denkingen und übernahm ab 2009 die Leitung der Schule.