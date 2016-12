Pfullendorf Aach-Linzer Bühne spielt neues Stück: Totales Chaos im Himmel

Die Aach-Linzer Bühne spielt um den Jahreswechsel ein Stück des jungen Autors Jochen Matthies. Die Premiere der Komödie begeisterte 180 Zuschauer. Weitere Spieltermine sind in den nächsten Tagen.

Pfullendorf – Nach einem Jahr Pause hat die Aach-Linzer Bühne mit einer Komödie einen Neustart hingelegt. Bei dem Vier-Akter des jungen Autors Jochen Matthies "Halleluja oder wenn am Himmelstore die Technik streikt" feierten auch einige Neueinsteiger Premiere. Klaus Matt und seine Mannschaft begeisterten rund 180 Gäste am Vorabend von Weihnachten.

Wolfgang Utz übernahm die Begrüßung und stellte einige Fragen in den Raum, welche die Zuschauer gleich richtig auf das folgende Stück einstimmen sollten. Gibt es im Himmel eigentlich eine Homepage? Hat die Hölle einen WLAN-Anschluss? In dieser Komödie jedenfalls wird an der Himmelspforte ein Sündenrechner neu installiert. Dessen Ergebnisse entschieden darüber, ob die jüngst Verstorbenen durch die linke Türe in den Himmel gehen durften oder durch die rechte in die Hölle. Fluch der modernen Technik oder die kurz zuvor vorgenommenen Manipulationen der Kräfte der Finsternis: Der Sündenrechner stellt jedenfalls plötzlich seine Arbeit ein. Und das gerade in dem Augenblick, in dem einige Neuankömmlinge an der Himmelspforte klassifiziert werden sollen.

Petra, die Hüterin der Himmelspforte, hatte schon befürchtet, wieder einen langweiligen Tag vor sich zu haben. Stattdessen hat sie nun drei Verstorbene an der Backe. Janet Schell, die mit einem Kopfschuss von ihrem Mann ins Jenseits befördert wurde, Francesco Albertone, dem sein zuletzt verzehrtes Tiramisu zum Verhängnis wurde und Ingeborg Steinmetz, die scheinheilige Hausfrau. Alle drei eint der Gedanke, nach Möglichkeit nicht durch die rechte Türe gehen zu müssen. Janet und Francesco versuchen, mit Hilfe des Schutzengels die Reparatur des Sündenrechners zu verzögern. Ingeborg wirft sich Luzifer an den Hals. Dieser hadert mit der Kompetenz der himmlischen Kräfte, nachdem er keine weiteren Zugänge in seine Hölle verzeichnen kann.

Während der Druck durch Luzifer immer stärker wird, nimmt das Chaos im Himmel immer strengere Formen an. Da singt sich kurzerhand ein Hippie über die Bühne und eine Satanistin hat einen kurzen, schrillen Auftritt. Mercedes mit ihren ständigen spanischen Tiraden bringt so manchen Himmelsbewohner an den Rand des Wahnsinns. Das Sahnehäubchen setzte aber der wirre Mathematiker Adalbert. Für die schrulligen Auftritte auf der Himmelsbühne gab es Sonderapplaus.

Derweil spitzt sich die Lage an der Himmelspforte weiter zu. Lucifer entmachtet kurzerhand Petra als Wärterin, die zuvor von Luzifers Helferin Ingeborg ans Bett gefesselt wurde. Jetzt kann eigentlich nur noch der Dämon, eigentlich Luzifers Gehilfe, helfen. Ihm wurde kurz zuvor vom Schutzengel das Paradies gezeigt. So gestärkt gelingt es ihm nun, in der Hölle seinen Dienstherrn abzusetzen. Damit war der Weg für das lange geplante Reueverfahren frei, mit dem Janet und Francesco nochmals eine Chance auf der Erde erhalten sollten. Die böse Hausfrau Ingeborg Steinmetz wird allerdings für ihre sieben Morde in die Hölle geschickt.

Akteure und Termine