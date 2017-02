Pfullendorf Älbler und VdK feiern zusammen

Der „Älblerball“ hat in der Linzgaustadt eine lange Tradition und erstmals hatte sich die Ortsgruppe mit dem VdK zusammengetan, um „in Kooperation“ lustig zu sein, informiert der VdK.

„Das war eine echt gute Idee“, schwärmte SAV-Chef Hartmut Dinter, der auch dieses Jahr mit Witzen und Anekdoten aus dem Schwarzwald (dann in Originalsprache) und dem Linzgau als Pausenfüller diente. Das Ziel, das Programm bis 23 Uhr fertig zu haben, das wurde zwar um 23 Minuten verfehlt, doch es lag nicht in der Kürze die Würze, sondern in dem, was geboten wurde.

Hildegard Ruther berichtete von ihren Erlebnissen als Camper in einem etwas zu kleinen Zelt und mit zu schweren Rotweinflaschen. „Wir sind dann nach Italien gefahren“, erzählte Hildegard. „Denn dort trifft man die Mafia. Also die ganze Nachbarschaft.“ Monika Volk und Claudia Grünenmeier waren wohl direkt von der Abendandacht gekommen. Ihre „Älbler-Fürbitten“ brachten sie perfekt und mit viel Humor unters närrische Volk. Und das natürlich knieend, wie es sich für gute Katholikinnen gehört.

Interesse an einem kostenlosen Computer? Marianne Nipp als Kaufinteressentin und Sigrun Dinter als genervter Verkäufer zeigten, wie das geht. Offensichtlich genügt es, saublöde Fragen zur Technik zu stellen. Der Verkäufer verschenkt dann das Gerät, nur damit er seine Ruhe hat. Unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Vielleicht funktioniert das ja auch „in echt“. Karlheinz Fahlbusch berichtete mit unverkennbar französischem Akzent von den Gegebenheiten im Paradies, von „Monsieur liebe Gott“ und Adam, dem Chef der Paradiespolizei. Lina Schwägler erzählte von Moritz, seiner Liebe zu Sprichwörtern und einem wohl perplexen Lehrer.

Nach der Melodie von „Die Vogelhochzeit“ trugen Monika Volk und Claudia Grünenmeier so allerlei Begebenheiten aus dem täglichen Leben vor. Auch zwei Putzfrauen mit böhmischem Akzent hatte der SAV aufgeboten. Marianne Nipp und Sigrun Dinter machten deutlich, dass es für jedes Zipperlein auch den richtigen Arzt gibt.