Pfullendorf 32 Christen feiern ihre Jubelkonfirmation

Zum ersten Mal ist in der evangelischen Christuskirche in Pfullendorf eine Jubelkonfirmation gefeiert worden. Eingeladen worden waren Christen, die vor 50 oder mehr Jahren ihre Konfirmation gefeiert hatten. 32 Männer und Frauen feierten mit und wurden erneut gesegnet.

Pfullendorf – Zum ersten Mal hat die evangelische Kirchengemeinde in Pfullendorf eine Jubelkonfirmation gefeiert. Es feierten 32 Frauen und Männer mit, die vor 50 oder mehr Jahren konfirmiert wurden. Im vergangenen Jahr hatte der Kirchengemeinderat beschlossen, auch in Pfullendorf dieses außergewöhnliche Erinnerungsfest zu begehen und dazu alle Gemeindeglieder angeschrieben, die vor 50 oder mehr Jahren in Pfullendorf konfirmiert wurden. Auch Christen, die in anderen Gemeinden ihre Konfirmation erhalten hatten, waren eingeladen, sich zu melden. Und so zogen sie unter den Klängen der Orgel in die Kirche ein und wurden erneut von Pfarrer Hans Wirkner gesegnet, nachdem Prädikant Dieter Lallathin Jahr, Ort und Spruch der Konfirmation verlesen hatte. Und sie erhielten aus der Hand von Kirchengemeinderäten ihre Urkunden und ein Geschenk, verbunden mit den Glückwünschen der Gemeinde. Ein Stehempfang im Foyer rundete die Feier ab.

Noch vor dem Gottesdienst waren die Jubelkonfirmanden darum gebeten worden, mit einem Klebepunkt auf der Landkarte zu markieren, an welchem Ort in Deutschland sie das Fest der Konfirmation begangen hatten. Ida Wagner konnte ihren Punkt nicht aufkleben, denn Siebenbürgen wurde auf der Landkarte nicht mehr abgebildet. Bereits 75 Jahre liegt die Konfirmation von Anneliese Stenzel zurück, die 1942 in Bochum-Hiltrop konfirmiert worden awr. Ein besonders fleißiger Konfirmand war offensichtlich Heinz Häs: Hier vermeldet das Kirchenbuch lauter Einser in den Beurteilungen, wie Hans Wirkner mit einem bewunderten Kopfnicken zum Jubilar hin feststellte. Besonders dankte er in der Predigt den 32 Männern und Frauen aber für ihren Dienst in Kirche und Gemeinde, den sie seit vielen Jahren treu ausüben.

Ohne ihr Vorbild wären die Gemeinde und die Christen nach ihnen viel ärmer. Auch Prädikant Dieter Lallathin hatte in seinen einführenden Worten den wichtigen Dienst in der Gemeinde angesprochen, den diese Christen leisten.

Den ganzen Tag und besonders beim Stehempfang ergaben sich viele Möglichkeiten zum Austausch zwischen den Gästen des Gottesdienstes. Die Erinnerung an so manche Begebenheit kam wieder an die Oberfläche. So zum Beispiel die, wie es früher war, als die einfachen Leute in den umliegenden Gemeinden noch kein Auto hatten und deshalb der Pfarrer kam, die Gläubigen einsammelte und man den Gottesdienst im Rathaus in Herdwangen feierte.

Sigmund Kunter erinnerte sich daran, wie er mit dem Lehmlaster nach Pfullendorf zum Konfirmandenunterricht fuhr. Die Familie hatte kein Auto und dieser Laster pendelte regelmäßig zwischen der Lehmgrube in Großschönach und Pfullendorf. „Sie sind die letzten Vertreter dieser Zeit“, hatte Hans Wirkner im Gottesdienst gesagt, an die Jubilare gewandt, „als unsere Gemeinde noch sehr ländlich geprägt war, auch das hat sich inzwischen geändert.“ Und so gab es viel Gesprächsstoff und auch Fotos wurden gezeigt, wie es war in Pfullendorf, vor 50 und mehr Jahren. Posaunenchor und Chörle bildeten den musikalischen Rahmen für den Gottesdienst, Jubelkonfirmand und Organist Werner Fischer ließ auch in diesem Gottesdienst die Orgel erklingen.

Die Jubelkonfirmanden

Eckehard Abramowski, Gundel Billmann, Hermann Billmann, Gisela Bruszt, Christoph Burchard, Ruth Burchard, Manfred Eisele, Martha Erath, Karin Fischer, Werner Fischer, Werner Gebert, Irene Grohm, Heinz Häs, Helga Kastenmaier, Helga Kneer, Sigmar Kneer, Sigmund Kunter, Inge Lallathin, Inge Lorch, Angelika Müller, Christel Nesbeda, Peter Schröter, Anneliese Stenzel, Ruth Pathel, Karin Raabe, Irmgard Reif, Ingeborg Restle, Else Stähs, Ursel Weigele, Karl-Heinz Vöhringer, Ida Wagner, Herbert Wekel.