Pfullendorf 28 Pfullendorfer Konfirmanden auf Luthers Spuren in Wittenberg

28 Konfirmanden aus dem Linzgau haben am Konfi-Camp anlässlich des Reformationsjubiläums in Wittenberg teilgenommen. Ein echtes Erlebnis.

Pfullendorf – 28 Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde haben fünf Tage vor den Toren der Lutherstadt Wittenberg verbracht. Möglich wurde das durch die Organisation des sogenannten Konfi-Camps durch die evangelische Kirche, heißt es in einem Pressetext. Anlässlich des Reformationsjubiläums wird so über einen Zeitraum von 14 Wochen jeweils 1500 Konfirmanden und ihren Betreuern ein besonderes Schmankerl angeboten.

Pfarrer Hans Wirker und Gemeindediakonin Tina Boy nutzten dieses Angebot sehr gerne. Und so traten sie zusammen mit fünf weiteren Betreuern und 28 Jugendlichen, die sich zum großen Teil noch nicht kannten, die lange Zugfahrt an. Auf dem Gelände des Konficamps bezogen sie die ihnen zugewiesenen fünf Zelte. Zusammen mit einer Gruppe von Konfirmanden aus Cottbus bewohnten sie das Zeltdorf Malmö mit zehn Schlafzelten und einem Aufenthaltszelt. Dieses Zeltdorf bildete wiederum mit fünf weiteren Zeltdörfern eines von vier Unterzentren des Camps mit eigenem Essenzelt.

Andachten, Arbeit mit Bibeltexten, Filmsequenzen, Gruppen- und Einzelarbeiten und der intensive Austausch in der Gruppe bildeten die Arbeitseinheiten am Vormittag. Nachmittags gab es zahlreiche Workshops und gegen Abend dann auf dem Marktplatz vielfältige Angebote für Spiel, Sport, Spaß und Spannung. Nach dem Abendessen ging es zum Großzelt, um den Willkommensabend, die Disco und zum Abschluss die "KonfiCampGala" mit anschließendem Gottesdienst zu feiern.

Auch ein Ausflug nach Wittenberg stand auf dem Programm. In einer jugendgerechten Führung tauchten sie im Melanchthonhaus in das Leben von Philipp Melanchthon ein und erfuhren viel Neues über seine wichtige Rolle bei Bibelübersetzung und Reformation. Die Pfullendorfer Konfirmanden waren zum allerersten Mal als Gruppe unterwegs. So war ein weiteres großes Ziel dieser besonderen Ausfahrt, dass sich die Jugendlichen als Konfirmandengruppe gut zusammenfinden. Schließlich haben sie bis zum nächsten Mai noch einige Konfirmandenblöcke, bevor sie dann in der Christuskirche konfirmiert werden. Auch dieses Ziel konnte erreicht werden, wie sich spätestens bei der über zehnstündigen Rückfahrt mit der Bahn zeigte.