Pfullendorf 26-Jähriger erleidet Stichverletzung auf dem Heimweg

Ein 26-Jähriger ist mit einer Stichverletzung am Bauch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er war in Pfullendorf auf dem Heimweg, als ein Unbekannter ihn anrempelte.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie die Polizei mitteilt, war der alkoholisierte Mann am Donnerstag gegen 21 Uhr auf dem Heimweg auf den Straßen Sechslindensteige und Am Sechslindenöschle in Pfullendorf, als ihm zwei Menschen entgegen kamen. Einer davon hat ihn angerempelt und dabei vermutlich verletzt. Der 26-Jährige bemerkte erst zuhause, dass sein Sweatshirt nass und eine Stichverletzung die Ursache war. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen.