Pfullendorf 2500 Kilometer auf dem Jakobusweg

Das Ehepaar Aslan aus Pfullendorf pilgerte in 73 Tagen nach Santiago de Compostela und erzählt von ihren Erlebnissen auf dem Jakobuspilgerweg.

So entstehen Lebensträume: Sara Aslan liest das Buch von Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“ und wenige Tage später träumt sie von diesem Weg. Wenn man schon von einem Weg träumt, sollte man diesen auch gehen, denkt sie sich, und Ehemann Gevriye beschließt seine Frau zu begleiten und zwar nicht wie Hape Kerkeling nur den spanischen Jakobsweg, sondern den ganzen Weg vom heimischen Pfullendorf aus nach Santiago de Compostela zu pilgern. Die Realisierung dauert aber fünf Jahre und dann am 3. April macht sich das Ehepaar auf den Weg. Los geht es an der Pilgerstatue vor der St. Jakobuskirche und jetzt sind es noch 2500 Kilometer bis zum Ziel, nach Santiago de Compostela, und dann noch weiter bis hin zu Kap Finestere, dem so genannten Ende der Welt.

"Wir gehen um den Seepark spazieren, aber gewandert sind wir noch nie", erzählen die 43-Jährige und ihr fünf Jahre älterer Ehemann, dass sie quasi völlig untrainiert sich mit den frisch ausgepackten Wanderschuhen sowie elf Kilogramm schweren Rucksack und geplanten 25 Kilometer auf den Weg machten. Die ersten Etappen bis nach Konstanz waren problemlos. Dann erreicht das Paar die Schweiz und es geht in den Bergen auf und ab. Die Füße von Sara Aslan leiden gewaltig darunter. Angefangen von halbes Ei großen Blasen an den Fersen und Zehen, geschwollenen und schmerzenden Knien sowie Muskelkater macht man sich die ersten Gedanken, das Vorhaben abzubrechen. "Was machen wir, wenn einer runterfällt? Da findet uns ja niemand", schießt es den Beiden durch den Kopf, als sie die nicht ungefährlichen Wegabschnitte bewandern, wo Anfang April nur wenige Menschen unterwegs sind.

Aber der Wettergott meint es gut mit den Pfullendorfer Pilgern und getreu dem Motto "Immer vorwärts" beißen sie auf die Zähne und wandern weiter.

"Die Landschaft in der Schweiz aus der Perspektive des Jakobsweges ist grandios, zudem der Weg bis Genf an vielen Seen wie den Züricher See, Brienzersee, Lungerner See, Vierwaldstätter See und zum Schluss mehrere Tage am Genfer See entlang führt", schwärmt Gevriye. Eine Übernachtung im Kloster Einsiedeln, das über ein „Jakobspilgerzimmer“ verfügt, ist für die Beiden dann ein unvergessliches Erlebnis auf dem Schweizer Jakobsweg. Auch wenn die Schweiz mit ihren unschlagbaren Landschaften triumphiert und der Jakobsweg sehr gut gekennzeichnet ist, besteht für Pilger keine echte Infrastruktur, ergänzt Gevriye Aslan, der als selbstständiger Techniker arbeitet. Es gebe nur wenige Pilgerherbergen uns so müsse man häufig in privaten Unterkünften „Bed & Breakfast“, Jugendhostels sowie Hotels übernachten, die preislich das Budget sprengen. Aber der mitgeführte Reiseführer, die im Internet entdeckten Adressen, Tipps von ehemaligen Pilgern oder das Klingeln beim örtlichen Pfarrer sorgen dafür, dass das Ehepaar immer eine Bleibe findet.

Während man im ersten Teil des französischen Jakobsweges „Via Gebennensis“ von Genf bis Le Puy en Velay noch auf relativ wenig Pilger trifft, geht es im zweiten Teil „Via Podiensis“ von Le Puy en Velay bis Saint Jean Pied de Port erst richtig los. Und acht Kilometer vor Le Puy en Velay kommt man am „Mont Joie“ an. Von diesem „Hügel der Freude“ hat man nach etwa 900 Kilometern den ersten Blick auf Le Puy en Velay, so dass sich die ersten Freudentränen nicht unterdrücken lassen. Le Puy en Velay ist ein weltweit bekannter Wallfahrtsort, von dem aus sich Menschen aus aller Welt sich auf dem Pilgerweg begeben. "Wir waren selten mehr als 50 Meter auseinander", antwortet Sara Aslan lachend auf die Frage, ob das Paar auch mal getrennte Wege ging. Sie erinnert sich an viele, viele Begegnungen, die ihr auch heute noch Gänsehaut machen. Eine 90-Jährige, die sich auf den Pilgerweg gemacht hat. Ein alter Mann geht voran. Ein Gehstock in der rechten Hand und ein Begleiter stützt ihn. Nach fünf Schritten muss er anhalten, verschnaufen. "Was bewegt diesen Mann, den Weg zu gehen?", fragt sich Sara Aslan. Einmal sehen sie einen Mann mit zwei Krücken. Er schleppt seine Beine hinterher. Sie holen ihn ein, grüßen ihn und bezeugen ihren Respekt, das er mit einem einfachen "Danke" erwidert.

Der über 750 Kilometer lange Wegabschnitt „Via Podiensis“ ist nach Angaben von Gerviye Asland der mit Abstand kulturell, landschaftlich und architektonisch der schönste und der anspruchsvollste Wegabschnitt auf dem gesamten Weg nach Santiago des Compostela. Mit den gut erhaltenen Kirchen, naturbelassenen Wegen findet man sich irgendwie im Mittelalter wieder. Städte wie Conque oder Cahors mit ihren gepflasterten Straßen, die teilweise nicht von Autos befahren werden dürfen, und ihren zentral bebauten Kathedralen sind gute Beispiele hierfür. In den Herbergen geht es sehr familiär zu und die Menschen sind sehr offen zueinander. Aussehen, Herkunft und Kleidung spielen keine Rolle – man kommt schnell ins Gespräch. "Es entsteht ganz schnell eine unglaubliche Vertrautheit. Es ist einfach schön, diese Gemeinschaft zu erleben", schwärmt Sara Aslan. Ein Mann berichtet, dass er den Jakobusweg im Gedenken an seinen toten Bruder gehe. Ein junger Mann wurde von seinen Arbeitskollegen schier zwangsweise auf den Weg geschickt, um runterzukommen.

Der wohl bekannteste Jakobsweg „Camino Frances“, der nördlich von Spanien verläuft, beginnt im französischen Saint Jean Pied de Port mit der 26 Kilometer langen Königsetappe Pyrenäen. Täglich begeben sich hier viele Menschen auf dem Weg nach dem 800 Kilometer entfernten Santiago de Compostela. "Wie viele Pilger sich in den vielen, von Pilgerkommerz gezeichneten Orten auf dem Weg befinden und täglich weiterziehen, kann man nicht abschätzen", berichtet Gevriye Aslan. Mit einer hervorragend funktionierenden Infrastruktur bestehend aus der Wegkennzeichnung mit dem markanten „gelben Pfeil“, Cafes, Restaurants und den sehr vielen Unterkunftsmöglichkeiten begegnet man hier dem riesigen Besucherstrom, in dem sich auch viele Pilgertouristen befinden.

Das Ehepaar Aslan steigert die tägliche Laufleistung nach einigen Wochen auf bis zu 40 Kilometer und kommt schon nach 73 Tagen in Santiago an. Der Weg geht noch drei Tage weiter, zum etwa 100 Kilometer entfernten Kap Finestere, dem sogenannten Ende der Welt, den ein Wegstein mit KM 0,00 kennzeichnet. "Wenn man auf dem Hügel steht, den Ozean erblickt und dann sagen kann – Ich bin bis hier gelaufen!", sagt Sara Aslan mit leuchtenden Augen. Der Heimweg von Santiago nach Pfullendorf geht deutlich schneller. Nach ein paar Flugstunden samt Bahnfahrt ist man daheim, erwartet von den 19- und 21-jährigen Kindern, mit denen die Eltern während des Pilgerweges hin und wieder via "Whats app" kommunizierten.

"Es sind die Begegnungen mit Menschen aller Nationen und Sprachen, die sich nach dem Pilgergruß Buen Camino vorstellen und so kommunizieren können, als ob man sich schon das ganze Leben kennen würde. Und wenn man sich den Camino als ein Ort vorstellen könnte, ist es wohl der friedlichste Ort der Welt", lautet das Resümee nach 2500 Kilometern.



