Pfullendorf 13.000 Euro Schaden: Autofahrer stößt mit Lastwagen zusammen

Ein Autofahrer stieß beim Überholen auf der Straße Am Litzelbacher Weg an der Einmündung Otterwanger Straße mit einem Lastwagen zusammen, als dieser gerade nach rechts abbiegen wollte.

Ein Schaden von rund 13 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag. Laut Mitteilung der Polizei kam es auf der Straße Am Litzelbacher Weg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 63-jährigen VW-Fahrer und einem 23-jährigen Lastwagenfahrer. An der Einmündung in die Otterswanger Straße fuhr der 34-Jährige an dem vorausfahrenden und verkehrsbedingt wartenden Lastwagen vorbei, als dieser nach rechts blinkte und in die entsprechende Richtung losfuhr. Hierbei kam es zur Kollision. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.