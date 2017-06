Pfullendorf Zum 25. Mal: Riedhexen feiern "Dumbas-Party"

350 Gäste haben mit den Riedhexen bei der traditionellen "Dumbas-Party" gefeiert.

Der Rastplatz nahe Wangen ist am Samstag zum 25. Mal zur Partymeile geworden. Die Riedhexen der Bauzemeck-Zunft begrüßten rund 350 Gäste zu ihrer traditionellen Open-Air-Party. Wegen des Golfkriegs fiel vor 25 Jahren die Fasnet fast komplett ins Wasser. Beim Ausflug der Riedhexen nach Prag entstand dann die Idee, die "Dumbas-Party" zu veranstalten.

Das Fest ist bei den einstigen Initiatoren immer noch beliebt und auch für viele Partygänger ist es ein fester Termin. Beginn der "Dumbas-Party" war um 20 Uhr, aber die Plätze an der 35 Meter langen Theke füllten sich erst zwei Stunden später richtig. Einzig die Weizenbar war von Anfang an ein Anlaufpunkt. Die 27 Helfer der Riedhexen hatten bereits am Morgen mit dem Aufbau begonnen. Einige Baugerüste wurden zur Barfläche. Dann zimmerten die Riedhexen noch eine Holzverschalung und schon konnte gefeiert werden.



Das Ende der Party war für 2.30 Uhr geplant und gleich in der Nacht bauten die Helfer wieder ab. So haben die Zunftmitglieder innerhalb von 24 Stunden gefeiert und aufgeräumt. Bis dahin genossen die Partygäste einen unterhaltsamen Abend. Für fetzige Unterhaltungsmusik sorgten die beiden DJs von "FeierDichSelbst". Zum Aufwärmen gab es ein Lagerfeuer, das mit Paletten-Holz gefüttert wurde. Gegen den Hunger gab es Steaks und rote Würstchen.