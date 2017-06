vor 4 Stunden SK Ostrach Zeugensuche: Täter schlagen Scheibe an Beifahrertür ein

Zwei Männer haben am Mittwoch, gegen 2.15 Uhr, die Scheibe an der Beifahrertür eines bei einem Anwesen am Beginn der Albert-Reis-Straße geparkten VW-Busses eingeschlagen.