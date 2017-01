Der Vorsitzende des Schützenvereins übernimmt auch das Amt des Schießleiters. Die Wahlen stehen bei der Hauptversammlung im Mittelpunkt.

Beim Schützenverein Burgweiler 1925 ist Rudolf König erneut für die nächsten zwei Jahre als Vorsitzender im Amt bestätigt worden. An seiner Seite bleibt ihm Hubert Rist als Stellvertreter erhalten. Bernd Rößler war bereit, sein 18-jähriges Engagement auf 20 Jahre zu erhöhen und stellte sich wieder als Kassierer zur Verfügung, wofür auch er einstimmig gewählt wurde. Der Posten des Schriftführers konnte mit Manfred Keller neu besetzt werden. Dieses Amt wurde in der vergangenen Periode vom Vorsitzenden mit übernommen, weil sich damals niemand finden ließ, der es ausüben wollte. Nun konnte König diese Position abgeben, sprang dafür aber an anderer Stelle ein.

Aus zeitlichen Gründen hat Bernd Rößler sein zweites Amt als Schießleiter abgegeben, weil er viel zu selten beim Training da sein könne, um hier eine verlässliche Größe zu bieten. "Das ist ein rechtliches Problem", schilderte König den Ernst der Lage. "Die Funktion muss beim Landratsamt gemeldet sein und der Verantwortliche, der zum Schießen da ist, muss auf der schwarzen Tafel beim Training notiert werden", fuhr er fort. Damit brachte König zum Ausdruck, dass der Schießbetrieb nicht aufgeführt werden kann, wenn dieses Amt nicht besetzt ist. Ortsvorsteher Wolfgang Richter, der die Wahl leitete, sprach König mit der Frage an, ob er diese Aufgabe von rechtlicher Seite her übernehmen könnte. Der Gefragte verstand den Wink und antwortete: "Rechtlich kann ich das, aber nächstes Jahr führe ich das Amt 25 Jahre aus. Von dem her hätte man doch auch einen Ruhestand verdient."

Damit hing der laufende Schießbetrieb an einem seidenen Faden und König wollte diesen durch seine Entscheidung nicht lahmlegen. Deshalb übernahm er auch dieses Amt, denn auch die Aufgabe des Sportleiters ist ihm erhalten geblieben. Hingegen konnte die Position des Jugendleiters auch in diesem Jahr nicht besetzt werden. Richter richtete einen Appell an die jungen Mitglieder und forderte sie auf, dass sie sich in der Zwischenzeit überlegen sollten, wer das Amt nach den zwei Jahren übernehmen könnte. Als Kassenprüfer wurden Michael Flickinger und Johannes Gnannt bestätigt.

Die sinkende Einsatzbereitschaft war immer wieder Thema. Auch im Bericht des Schriftführers erwähnte König, dass die freiwilligen Einsätze zu wünschen übrig ließen. "Ich bitte Euch, die Dorfgemeinschaftseinsätze entsprechend zu unterstützen", rief er auf. Der Ortsvorsteher bat ebenfalls darum und fügte hinzu, dass die Dorfgemeinschaft auf die Hilfe von ehrenamtlich Tätigen angewiesen sei. Umso erfreulicher war die Nachricht des Vorsitzenden über den aktuellen Mitgliederstand. "Für 2017 starten wir mit 38 Mitgliedern, darunter ein Neuzugang: Dieter Grünkemeier aus Pfullendorf." Außerdem verkündete König die guten Ergebnisse der vergangenen Saison. Dabei kamen die Schützen bei den Rundenwettkämpfen des Schützenkreises 10 Hegau-Bodensee von 50 angetretenen Vereinen auf Platz Drei.

"Seine ruhige und geduldige Art kommt an"

Rudi Wolfensberger glänzt nicht nur durch seine Treffsicherheit, sondern auch durch seine Treue zum Schützenverein.

Unter den Schützen hat er sich schon lange einen Namen gemacht und vom Schützenverein Burgweiler ist er nicht mehr wegzudenken: Rudi Wolfensberger. Wenn es um Siege und Medaillen geht, ist er als Preisträger dabei. Bei der Jahresversammlung wurde ihm noch eine ganz andere Ehre zuteil. Vorsitzender Rudolf König zeichnete Wolfensberger für seine 45-jährige Vereinstreue aus und bezeichnete ihn als "treuester Schützenkamerad". "Seit 45 Jahren bist Du nun Mitglied, davon warst Du 20 Jahre Vorsitzender und hast die Geschicke des Vereins geleitet, sowie den ersten Umbau 1986 vom Kuhstall zum Schießstand im Landwirtschaftsgebäude der Wirtin Maria Metzler", eröffnete König die Laudatio für seinen Schützenkameraden. "Jeden Donnerstag bist Du pünktlich um 19 Uhr zum Trainingsschießen da, betreust unsere Schützenkameraden beim Schießen und trägst zur Geselligkeit am Schützenstammtisch bei", lobte König weiter.

Auch bei Ortsvorsteher Wolfgang Richter blieb das nicht unbemerkt. Deshalb ergänzte der: "Seine ruhige und geduldige Art kommt an." Diese brachte ihm auch einige Preise ein. In den Rundenwettkämpfen 2015/2016 des Schützenkreises 10 Hegau-Bodensee erreichte Wolfensberger mit seiner Mannschaft den vierten Platz und war mit 1464 Ringen der beste Mannschaftsschütze. Beim Schießen der Bodensee-Senioren war Wolfensberger Zweitbester. Eine Silbermedaille wurde ihm für den zweiten Platz bei der Kreismeisterschaft "Luftgewehr Auflage Senioren Klasse C" überreicht. Und das war noch lange nicht alles. Auch der Vereinsmeister 2017 in dieser Disziplin steht bereits fest: Es ist Rudi Wolfensberger. (nir)