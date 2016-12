Ostrach Von den Bauern und der Milch: Die Molke in Ostrach

1894 wurde die Molkereigenossenschaft gegründet. In den 30er Jahren erlebte die Genossenschaft mit 70 Mitgliedern ihren Höhepunkt und in 70er Jahren wurde die Molke für 14 000 D-Mark verkauft.

In der Landwirtschaft hat die Digitalisierung Einzug gehalten, ja, noch mehr: Sie entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit und kann mit anderen Sparten Schritt halten. In erster Linie bestimmt sie die Arbeitsabläufe in den modernen Rindviehställen, in der Fütterung und Haltung und vor allem beim Melken. Früher wartete die Kuh zwei Mal am Tag auf das Melkgeschirr, das vom Melker herangetragen wurde, der ihr das Euter reinigte und das Gerät ansetzte. Heute geht die Kuh im Melkroboter selbstständig zur Melkanlage und zwar zeitlich so, wie es ihr passt. Ist das Euter leer gemolken, machen die Zitzenbecher sich selbständig wieder auf und davon. Das Melkergebnis erscheint unmittelbar danach auf dem Bildschirm des Landwirts. Die Kuh geht zur Fressstelle und genießt das aufgrund ihres Zustande und der Milchleistung automatisch zugeteilte Futter.

Dem Chronisten sei es erlaubt, rückblickend der Milcherzeugung und Verarbeitung in Ostrach etwa ab der Zeit der Wende vom 19. in das 20. Jahrhundert auf die Spur zu gehen. Zunächst wurde der Rahm von der in einem Behälter befindlichen Milch von Hand „abgschöpft“. Später schafften die Bauern sogenannte Zentrifugen an, die den Rahm von der Magermilch trennten. Aus dem Rahm erzeugte man Butter im Butterfass, während die Magermilch im Futtertrog der Schweine landete. Die größeren Betriebe schlossen sich im Jahre 1894 in der Ostracher Molkereigenossenschaft zusammen und lieferten ihre Milch zweimal täglich in der Rahmstation, der sogenannten Molke ab. Diese befand sich in der Sigmaringer Straße nahe der Essigfabrik Briemle. Nach der mechanischen Trennung vom Rahm und Magermilch produzierte man Butter und Käse, die innerörtlich vermarktet wurden. Besonders beliebt der „Bibbeleskäs“, heute Quark genannt.

Weil diese Genossenschaft nicht im Register eingetragen wurde, war eine Neugründung im Jahre 1909 notwendig. 63 Mitglieder unterzeichneten das Gründungsprotokoll. Das bedeutete allerdings, dass neben den Haupterwerbsbetrieben viele kleine Kuhhalter mit einer bis drei oder vier Kühen der Genossenschaft beitraten. Die bisherige kleine Molke war schnell überfordert, sodass die neue Genossenschaft sich zum Bau einer neuen Rahmstation in der heutigen Kirchstraße entschied. Diese wurde im Jahre 1910 erstellt und im Oktober in Betrieb genommen. Anfangs produzierte man hier Butter und Käse, was sich aber bald nicht mehr lohnte. Die Genossenschaft wurde Mitglied des Milchwerks Radolfzell. Jeden Morgen wurden die Rahmkannen zum Bahnhof gefahren, die Ostrach gegen halb neun Uhr mit dem Güterzug verließen. Die Milch wurde morgens und abends zumeist von Molkebuben mit dem Molkekärrele angefahren. Dafür gab es am Monatsende ein kleines Trinkgeld, das für den Kauf von Brezeln oder Wecken für die Schulpause oder für den Besuch des Kirbemarktes in Pfullendorf verwendet wurde. Ein Brezele kostete damals fünf Pfennige.

In den 30er Jahren erlebte die Genossenschaft mit 70 Mitgliedern ihren Höhepunkt; schließlich musste die „Erzeugungsschlacht“ geschlagen werden. An der „Gleichschaltung“ durch die NSDAP kamen die Milchbauern nicht herum. Auf den Betriebsablauf hatte sie allerdings keine Auswirkungen. Sie wurde nach Anordnung der Besatzungsbehörde nach dem Krieg wieder aufgehoben. Als der Friedlesbauer Albert Müller anno 1936 eine Melkmaschine der Marke Westfalia anschaffte, wurde er von bestimmten Kreisen der Tierquälerei bezichtigt. Bald nach Kriegsende begann in der Landwirtschaft die Strukturveränderung. Die Nebenerwerbsbetriebe gaben die Kuhhaltung auf, während die größeren Betriebe ihre Bestände erweiterten und die Milchleistung pro Kuh steigerten. Im Jahre 1968 wurden von 306 Kühen 849 951 Kilogramm Milch von nur 35 Erzeugerbetrieben angeliefert. 1971 stieg die Anlieferungsmenge auf 830 243 Kilogramm, das war zugleich auch das letzte Jahr des Molkereibetriebes in Ostrach.

Ab dem 10. April 1972 erfolgte die Direkterfassung per „Sammelexpress“ durch das Milchwerk Radolfzell. Die Genossenschaft wurde mit dem Milchwerk Radolfzell verschmolzen und das Gebäude, die Molke, für 14 000 D-Mark an die Narrenzunft Bauzemeck verkauft. Letzter Vorsitzender des Vorstands war Georg Halder, der des Aufsichtsrates Josef Unger. Im Erd- und Kellergeschoss richtete die Gemeinde Ostrach das Heimatmuseum ein, während die Bauzemecken das Dachgeschoss zum Zunftheim ausbauten. Schade nur, dass der historische Name „Molke“ nicht in die Folgebenennung „Zunftheim“ integriert wurde. Tatsache ist, dass von 70 milcherzeugenden Betrieben in Ostrach samt Dichtenhausen und Schlösslehof ein einziger übrig geblieben ist – und der ist digital.