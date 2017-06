Ostrach Vier Ställe und viele Fragen: Gemeinderat stimmt für landwirtschaftliche Erweiterungen

Der Ostracher Gemeinderat hat über mehrere Bauanträge abgestimmt. Landwirte in Habsthal und Unterweiler dürfen erweitern.

Nicht nur der Stall für 1000 Milchkühe in Hahnennest, sondern auch Ställe für Hühner und Schweine haben den Ostracher Gemeinderat in seiner Sitzung in der Buchbühlhalle beschäftigt. Zwei Baugesuche hatten die Gemeindeverwaltung erreicht – für Habsthal und Unterweiler. Im Teilort Habsthal sind drei Ställe für insgesamt bis zu 30 000 Hühner vorgesehen. Gertrud Stark-Rothacher vom Bauamt schilderte den Gemeinderäten die Details: 960 Quadratmeter, 7,70 Meter Firsthöhe, Fläche von 54 mal 22 Meter. Eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (Bimsch) sei erst ab 30 000 Stück Geflügelmast notwendig, schickte sie etwaigen Nachfragen voraus. Der Ortschaftsrat Weithart hatte bereits sein Einvernehmen erteilt. Der Gemeinderat schloss sich der Empfehlung mehrheitlich bei zwei Enthaltungen an. Der Bauherr hatte sich mit der Gemeinde auf einen alternativen Standort zum ursprünglichen Plan geeinigt. "Das war vorher vom Landschaftsbild deutlich auffälliger", erklärte Bürgermeister Christoph Schulz in der Sitzung. Die nächste Generation stehe in Habsthal bereits in den Startlöchern. Die Ställe können nacheinander umgesetzt werden.

"Ich finde es ein bisschen kurzfristig, darüber abzustimmen", sagte Wolfgang Frey. Er wunderte sich darüber, dass die Ställe für die Masthähnchen nicht unter das Bimsch-Verfahren fallen, in dem eventuell auftretende Störfaktoren überprüft werden. Doch die Anzahl von 30 000 Tieren wird laut Gemeindeverwaltung nicht überschritten. Die Abteilung für Landwirtschaft im Landratsamt hatte den Antrag zuerst bearbeitet und zur Anhörung weitergegeben. "Es handelt sich für uns um ein normales Verfahren", berichtete der Bürgermeister. Das Vorhaben werde – neben der Gemeinde – auch durch die Umwelt- und Verkehrsbehörde überprüft. Die Geflügelmast ist Schulz zufolge ein privilegiertes Bauvorhaben im Außenbereich. Das bedeutet, dass für die Fläche kein Bebauungsplan existiert. Und sie liegt außerhalb der bebauten Ortsteile. Damit ist keine Sonderbebauung erforderlich. Klärungsbedarf gab es in der Sitzung noch wegen der Zufahrt zu dem Grundstück. Bislang besteht keine Abbiegespur. Schulz versicherte: "Wir können nicht verpflichtet werden, eine Abbiegespur zu bezahlen." Im Außenbereich bestehe kein Recht auf Erschließungskosten durch die Gemeinde. Das gelte unter anderem für die Wegelegung. Weiter ging es mit der Erweiterung eines Herdenaufzuchtstalls in Unterweiler. Der Ortschaftsrat Laubbach hatte dem Baugesuch schon im Vorfeld zugestimmt. Der Gemeinderat sah dies genauso und votierte ebenfalls zugunsten des Projekts – einstimmig. "Zum Wohl der Schweine wird ausgebaut", legte Gertrud Stark-Rothacher dar.

Der Platz pro Tier und die Umgebung würden vergrößert, führte der Landwirt aus, der im Zuschauerraum saß: "Wir wollen für die Ferkel mehr Platz schaffen." Um einen zusätzlichen Güllebehälter mit 12 000 Kubikmetern drehte sich ein zweiter Antrag des Landwirts. Er will die Lagerung der Gülle von sieben auf elf Monate erhöhen: "Wir möchten nur ausfahren, wenn die Pflanze es braucht, und nicht zur Nitratbelastung beitragen." Diesem Anliegen kam der Gemeinderat ebenso nach.

Aktuelle Diskussion

Die Grünen im Kreis haben kürzlich ein Treffen veranstaltet, um über die aktuelle Situation der Landwirtschaft zu diskutieren, teilt Wolfgang Ruff seitens der Grünen mit. Vertreter der Bürgerinitiative gegen den 1000-Kühe-Stall in Hahnennest, der Ortsgruppen des BUND und Bundesverbands Deutscher Milchbauern sowie der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft haben teilgenommen. Eine wichtige Forderung der Runde sei die Koppelung der Tierbestandszahl an die betriebseigene Futterfläche, schreibt Ruff. Ein landwirtschaftlicher Betrieb solle nur so viele Tiere halten, wie er Äcker und Wiesen zur Verfügung habe, um diese Tiere zu ernähren sowie Gülle und Mist umweltgerecht ausbringen zu können. Kritik in diese Richtung wird etwa an dem Großprojekt in Hahnennest geübt. Des Weiteren bemängelten die Teilnehmer laut Mitteilung die Ausbildung der Landwirte, die fast ausschließlich auf den konventionellen Bereich ausgerichtet sei. Fehlende Kenntnisse zur ökologischen Wirtschaftsweise dürften für junge, aber auch umstellungsinteressierte Landwirte Gründe sein, ihren Betrieb nicht ökologisch zu bewirtschaften. Es bedürfe einer Bildungsoffensive.