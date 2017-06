Ostrach Viel Gesprächsbedarf beim Pflegegipfel

CDU-Politiker Thomas Bareiß und Georg Nüßlein informieren sich im Altenpflegeheim St. Elisabeth in Ostrach bei Praktikern. Kritik gibt es an der überbordenden Bürokratie sowie den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung der Pflegekräfte.

Als "stille Helden des Alltags" bezeichnete der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß die in der Pflege Beschäftigten und fragte beim dritten von ihm initiierten Pflegegipfel in der Begegnungsstätte St. Elisabeth konkret nach: "Wo drückt der Schuh?" Mehrere Dutzend Teilnehmer, vornehmlich Praktiker und Kommunalpolitiker, beteiligten sich an der zweistündigen Veranstaltung und gaben Bareiß und seinem Fraktionskollegen, dem Gesundheitsexperten Georg Nüßlein, einige Anregungen mit auf den Weg. Der aus dem Wahlkreis Neu-Ulm kommende CSU-Politiker Nüßlein listete die von der Großen Koalition auf den Weg gebrachten Pflegegesetzveränderungen auf, die für Betroffene dem Grundsatz "Ambulant vor stationär" folgen und Verbesserungen für pflegende Angehörige bringen sollten. Positiv sieht der CSU-Parlamentarier die geplante Generalisierung der Ausbildung für Krankenschwestern, Altenpflegern und Kinderkrankenschwestern, die künftig die ersten zwei Jahre gemeinsam unterrichtet werden und sich erst im dritten Jahr spezialisieren. Engelbert Sittler, langjähriger Lehrer an der Pflegefachschule, bejaht diese Generalisierung und lehnt wie Nüßlein eine Akademisierung der Pflegeberufe ab. Um Mitarbeitern von Nachbarschaftsvereinen die notwendigen pflegerischen Kenntnisse zu vermitteln, fordert Sittler eine finanzielle Unterstützung für die Fortbildungen.

Für Heimleiterin Annegret Jäger ist die Förderung der Tagespflege sehr wichtig, denn durch die Integration der Tagesgäste käme frischer Wind in die Einrichtung und die Besucher erlebten den Alltag im Heim, so dass ein späterer Einzug für sie keine völlig neue Situation bedeute. Renate Sigrist vom SKM-Betreungsverein Sigmaringen mahnte eindringlich, dass die Politik endlich die Vergütung für diese Beschäftigung regeln müsse, nachdem schon 54 Betreuungsvereine schließen mussten. Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben, kritisierte die mangelnde Akzeptanz von Deutschlands einzigartigen Sozialversicherungssystemen. Bewusst provokant formulierte er seine Kritik an rigiden Datenschutz, Juristenhaftung sowie "den Wahn des gerechten Verteilungsmechanismus", was zu bürokratischen Monstern geführt habe. Eine Entlastung von dieser Bürokratie erhofft sich Heimleiterin Jäger, wenn man die EDV entsprechend umgestellt habe, ansonsten sei die Pflegedokumentation umfangreicher als im Krankenhaus. Für den CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Burger könnte der ländliche Raum von der demografischen Entwicklung sogar profitieren, wenn man beispielsweise Pflegeeinrichtungen wie in Ostrach mitten in der Gemeinde errichte und so die Bewohner am Gemeindeleben aktiv teilnehmen können.

Armin Christ, Bürgermeister von Veringenstadt, regte Fördergelder für die Einrichtung von Pflegewohngemeinschaften an, denn potenzielle Investoren würden mangels Rendite solche Projekte ablehnen. "Wir geben Gelder für Kindergärten und Schulen. Warum nicht auch für Projekte für Ältere?", fragte Christ in die Runde, wobei Nüßlein erklärte, dass seit 1. Januar 2017 entsprechende Förderungen möglich sind. Ein Besucher, der seit vielen Jahren seine Schwiegermutter pflegt, monierte die Ungleichbehandlung bei der Geltendmachung von Freibeträgen bei der steuerlichen Anrechnung von heimischen Pflegekosten. Evi Clus von der psychosozialen Krebsberatungsstelle forderte mehr Eigenverantwortung der Menschen und kritisierte, dass zu viele Bürger bei jeglicher Problemlage stets nach staatlicher Unterstützung suchten, anstatt selbst aktiv zu werden. "Warum muss man mit dem Alter überhaupt Gewinn machen?", wies eine Besucherin, die in einer privaten Pflegeeinrichtung arbeitet, darauf hin, dass die Betreiber aus wirtschaftlichem Interesse statt Fachkräften immer mehr Hilfskräfte beschäftigten.