Ostrach Treffen mit Betreibern: Bundestagskandidat Erwin Feucht sieht Kuhstall-Projekt positiv

Der Bundestagskandidat der Grünen, Erwin Feucht, wünscht sich einen Runden Tisch mit den Gegnern und Betreibern des geplanten Großstalls im Energiepark Hahnennest, der bis zu 1000 Kühe fassen soll.

Ein angenehmes und sachliches Treffen sei es gewesen, so beschreibt Landwirt Georg Rauch den Besuch des Bundestagskandidaten Erwin Feucht (Die Grünen) am Energiepark Hahnennest am Montag. Der Politiker besuchte die vier Landwirte aus eigener Initiative, um sich persönlich ein Bild des Energieparks und des geplanten Großstalls für 1000 Kühe zu machen.

"Herr Feucht war über das schlüssige Konzept des Betriebs positiv überrascht. Respekt für diesen Besuch", urteilt Landwirt Thomas Metzler nach dem Treffen des Bundestagskandidaten. "Wir haben Herrn Feucht ganz nüchtern das Gesamtkonzept erklärt und das Projekt in einem authentischen Licht dargestellt", meint Georg Rauch, der ebenfalls als beteiligter Landwirt im Energiepark bei dem Treffen dabei war, und ergänzt: "die kritischen Punkte haben wir ausgelassen. Wir wollten ausdrücklich kein Streitgespräch mit ihm führen. Doch natürlich hätten wir uns gewünscht, dass der Beruf schon früher stattgefunden hätte."

Für Feucht war es der erste Besuch beim Energiepark. Er zeigte sich vom Engagement der vier Landwirtsfamilien beeindruckt. "Man muss sich mit dem Gesamtkonzept auseinandersetzen", plädiert Feucht. "Für mich als Grüner ist es wichtig, dass das Material für die Biogasproduktion aus dem Umkreis kommt und das ist hier zum Großteil der Fall." Dem Konzept des geplanten Kuhstalls, der 1000 Kühe fassen soll, steht Feucht offen gegenüber. Für ihn sei es wichtig, dass die Landwirte die benötigte Fläche aus eigenen Ressourcen aufbringen können und die produzierte Milch zum Großteil in die Eigenvermarktung fließt. "Wenn der Betrieb als solch ein Kreislauf funktioniert, wie die Betreiber versprechen, kann ich nichts Negatives daran sehen."

Mit Blick auf die Kritiker des Vorhabens würde sich Feucht einen Runden Tisch wünschen, an den sich Kritiker wie Betreiber setzen sollten und der im Idealfall von einer kompetenten Fachperson moderiert werde. "Ich jedenfalls bin positiver vom Gelände gekommen, als ich hingegangen bin", fasst Feucht seinen Eindruck zusammen.