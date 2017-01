Ostrach Tourismus künftig gemeinsam vermarkten

Der Ostracher Bürgermeister Christoph Schulz über die Projekte des vergangenen Jahres und Vorhaben 2017.

Im Jahr 2016 ging einiges in die Höhe. Was war für Sie das beeindruckendste Projekt?

2016 war in Ostrach ein normales Jahr mit Pflichtprojekten wie Straßennetz in Laubbach, die Ostracher Straße in Jettkofen und die erschlossenen Bauplätze Baumgarten II. Kür war allerdings der Ostracher Bannwaldturm. Das war beeindruckend, als wir den der Öffentlichkeit übergeben konnten. Für mich persönlich stelle ich immer wieder beim Besteigen fest, dass er doch ganz schön hoch ist. Toll ist auch, wie er angenommen und wie er in den Medien abgebildet wird. Er ist für das Pfrunger-Burgweiler Ried schon noch mal ein zusätzlicher Besuchermagnet. Für mich war auch besonders, dass wir das Projekt mit Forst BW hinbekommen haben. Es zogen alle an einem Strang bis hin zur Realisierung von Zufahrten und Parkplätzen. Sehr erfreulich waren im letzten Jahr aber auch die hohen Zuschüsse, die wir über das Landesentwicklungsprogramm bekommen konnten. Über eine Million Euro, damit waren wir landesweit 2016 die Gemeinde, die am meisten bekommen hat. Dann konnten wir schon zum zweiten Mal einen hohen Zuschuss im Programm „Spitze auf dem Land“ nach Ostrach lotsen, dieses Mal für eine große Investition der Firma Wimatec. Auch eine große Sache war die Eröffnung der Kläranlage. Nun sind sieben Gemeinden daran angeschlossen.

Was ist als Nächstes geplant?

Was wir jetzt gemeinsam angehen wollen mit Wilhelmsdorf, aber auch mit Ostrach, Königseggwald und Riedhausen ist, das Ried im Tourismus stärker zu vermarkten auf Basis der Ferienregion des nördlichen Bodensees.

Gibt es Neues in Sachen Windkraft?

Nein. Wir haben weder vom Landratsamt, wo die Unterlagen liegen, noch vom Antragsteller Firma Ostwind in letzter Zeit etwas gehört. Wir werden mit jeder Diskussion, die über Windkraft in der Region wieder vom Zaun bricht, in unserer Entscheidung bestätigt, die wir getroffen haben, einen Teilnutzungsplan zu erstellen. Wir sehen in anderen Gemeinden, dass dort der Wildwuchs zunimmt.

Was bedeutet der 1000-Kühe-Stall für Ostrach?

Von der Gemeinde her haben wir den Bebauungsplan durchgezogen. Auf Wunsch des Landratsamts haben wir aktuell noch eine Präzisierung bezüglich der Tierzahl gemacht und gehen davon aus, dass Anfang des Jahres das Baugesuch eingereicht wird. Ich denke, dass dann die Diskussion in der Region wieder an Intensität gewinnen wird. An der Ausgangslage, nämlich, dass sich vier einheimische Betriebe mit Hofnachfolger zusammentun und über die Fläche verfügen, ändert das nichts. Ein Gewerbebetrieb schafft Arbeitsplätze und bringt Steuern. Ein großer landwirtschaftlicher Betrieb bringt auch Arbeitsplätze. Eine klassische Landwirtschaft zahlt keine Gewerbesteuer, größere Biogasanlagen schon. Auch Kuhställe dieser Größe sind zumindest baurechtlich gewerblich. Sie schaffen Zukunft für ihren Betrieb und eine starke Landwirtschaft hat bei uns eine lange Tradition.

Geht es mit dem Gesundheitszentrum voran?

Die Gemeinde hat 2016 viele Gespräche mit verschiedenen Ärzten und möglichen Investoren geführt und dabei auch finanzielle Förderungen in Aussicht gestellt. Aber es hat sich noch nichts getan. Es gibt ein Ziel: Im Idealfall haben wir in Ostrach zwei leistungsstarke Gemeinschaftspraxen. Aber der Weg dorthin ist langwierig und steinig.

Welche Vorhaben sind für 2017 geplant?

Spannende Frage – ein Blick auf die Haushaltslage lässt nicht viel Spielraum. Bestehende Vorhaben werden weitergeführt. An der Schule steht eine energetische Sanierung mit hohen Landeszuschüssen an und wir suchen mit dem Oberschulamt einen Nachfolger für unseren Schulleiter Bernhard Weh, der im Sommer in den wohlverdienten Ruhestand geht. Für das Gewerbegebiet Königsegg gibt es ernsthafte Interessenten, die ihren Betrieb dorthin bauen wollen. Für den Wohnungsbau konnten wir das Wohngebiet Baumgarten II erschließen. Hier vergeben wir nun die Bauplätze und es können sich auch jederzeit noch Bauwillige melden.

Gibt es eine Lösung für den Wohnungsmangel am Ort?

Wir haben Bedarf an Mietwohnungen und stehen für ein Grundstück mit einem Investor im Gespräch. Darüber hinaus sind wir offen für weitere Interessenten, mit denen wir zusammen gerne geeignete Grundstücke suchen.

Wie ist Ihr Blick auf das derzeitige Weltgeschehen?

Vieles von dem, was draußen geschieht, hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gemeinde. Prominentestes Beispiel ist die Flüchtlingsthematik, wo ich für die herausragende Arbeit unseres Arbeitskreises und der beiden Kirchengemeinden sehr dankbar bin. Erfreulich ist, dass jetzt einige Flüchtlinge mittlerweile Arbeitsstellen in der Gemeinde gefunden haben.

Welche Wünsche haben Sie für 2017?

Der Welt wünsche ich, dass es etwas friedvoller zugehen möge. Für unsere Gemeinde wünsche ich mir, dass wir uns weiterhin nach vorne entwickeln und das gute Miteinander auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden kann. Allen Bürgern und Bürgerinnen wünsche ich eine ruhige Zeit und einen guten Start in 2017. Zwischen den Jahren werde ich zusammen mit dem Großteil der Rathaus-Mannschaft weiterarbeiten. Hoffentlich kann dabei Liegengebliebenes aufgearbeitet werden. Privat und persönlich lasse ich das Jahr auf mich zukommen und bin gespannt, welche Highlights es mitbringt.

Zur Person

Christoph Schulz (46) wurde am 22. April 2007 im ersten Wahlgang mit 57,7 Prozent zum Bürgermeister von Ostrach gewählt. Er löste Herbert Barth ab. Dieser war nach 32 Dienstjahren nicht mehr zur Wahl angetreten, er wurde am 7. Juli 2007 offiziell verabschiedet. Am 12. Juli 2015 wurde Schulz im Amt bestätigt und für weitere acht Jahre gewählt. Der dreifache Familienvater erholt sich beim Angeln. (nir)