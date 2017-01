Ostrach Torfgeschichte im Heimatmuseum

Einmalige Exponate sind in einer neuen Abteilung rund um das Thema Torf im Heimatmuseum zu sehen. Die Ausstellungseröffnung ist am 8. Januar um 10.30 Uhr.

Ein großer Moment findet am Sonntag, 8. Januar, um 10.30 Uhr im Heimatmuseum statt: Das Museumsteam feiert die Eröffnung einer neuen Abteilung. Neu geschaffen und aufbereitet wurde das Thema rund um den Torf. Die Dauerausstellung zeigt in drei Blöcken die Entwicklung des Torfs, die industrielle Fertigung und die Torfregion heute.

Museumsleiter Gerhard Fetscher gibt Einblicke: "Das Konzept unseres Museums ist so, dass wir Dinge zeigen wollen, die etwas Besonderes für Ostrach sind oder die es nur in Ostrach gibt." Einmalige Stücke zählt er auf, "wie die große Landkarte oder die Liederhandschrift". "Insofern ist es auch etwas Besonderes, dass ein Dorf ein Torfgelände hat – es ist das zweitgrößte Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg." Für ihn sei der Kernpunkt die Torfindustrie. "Aber dann kommen Fragen nach der Entstehung des Torfs und was heute ist", fuhr er fort. Also bereitete er auch diese Themengebiete auf und durchforstete das Gemeindearchiv, das Staatsarchiv und das Stadtarchiv in Bad Saulgau.

Seit 1980 wird das Heimatmuseum von den Zunfträten der Bauzemeck-Zunft unterstützt. Sie waren auch dieses Mal wieder eine zuverlässige Größe und Tischler Andreas Motsch errichtete eine imposante Schauwand mit verschiedenen Landschaftsentwicklungen. "Vor zehn bis 40 Millionen Jahren war hier ein Warmmeer und ein Klima wie am Mississippi-Delta", erklärte Fetscher den Fund der etwa 20 Millionen Jahre alten Haifischzähne an der Sandgrube in Ursendorf.

Als Attraktion richtete Motsch hinter einer Glaswand mit Beleuchtung die etwa 40 000 Jahre alten Mammutzähne auf, die im Kies- und Schotterwerk in Ostrach gefunden wurden. Doch Fetschers persönliche Faszination gilt den "gigantischen Maschinen, die für die Torfindustrie zum Einsatz kamen". Er hat die Geschichte recherchiert und konnte mit Bildern von Josef Unger die ganze Produktionskette darstellen. Maler Helmut Kaltenbach half ihm beim Anbringen einer Fototapete, die die Zeit von damals anschaulich macht. Im Frühjahr startete er mit der Aufbereitung des Themas. Da es wenig Informationen gab, lag die Hauptarbeit in der Recherche. Doch für Fetscher begann damit eine spannende Zeitreise. "Es war für mich faszinierend, wie man das alles gemacht hat, vor allem die Transportwege."

Das Torfstechen war Knochenarbeit und langwierig. Es erforderte viele Arbeitsschritte, bis der Wasenstich trocken genug war, um als Brennmaterial verkauft werden zu können. Nach einer Idee des Museumsplaners Frank Müller wird in einem Schilfgürtel die Flora und Fauna simuliert, die heute im Ried, dem ehemaligen Torfgebiet entstanden ist. Eine große Luftaufnahme, die Alois Müller über das Landratsamt zur Verfügung stellen konnte, wird das Ried beschrieben, wie es sich heute darstellt.



Diese neue Abteilung kann zukünftig jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.