Ostrach Thomas Bareiß zu Besuch auf Bauernhof von Karl Dilger  Energie ohne Wind und Sonne

Es war mehr Zufall, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß am späten Donnerstagnachmittag auf einem Bauernhof im kleinen Ostracher Ortsteil Oberweiler einen Besuch machte. "Ich hatte mir bei einer Veranstaltung notiert, dass ich mal einen Landwirt mit dem Vornamen Karl in Ostrach besuchen sollte", schmunzelt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. So genau ließ sich dann nicht mehr feststellen, welcher Karl das war. Auf einigem Umwegen kam man dann auf Karl Dilger. "Ich war es aber nicht mit dem Zettel", stellt der fest. Er freut sich trotzdem über den Besuch. Immerhin ist Bareiß Energieexperte der CDU-Bundestagsfraktion. Und Energie, das ist etwas, das bei den Dilgers großgeschrieben wird.

180 Kühe stehen im Stall. Dazu kommt die Nachzucht. Auch rund 80 Mastbullen gehören zum Hof. Insgesamt sind es über 400 Stück Großvieh. Die Tiere produzieren nicht nur Milch und Fleisch, sie hinterlassen jeden Tag auch eine ganze Menge Mist und Gülle. Genaugenommen sind die Vierbeiner aber auch dafür zuständig, dass es im Wohnhaus der Dilgers gemütlich warm ist und dass der Herd Strom hat, wenn Bäuerin Paula Dilger kochen will. All das bewerkstelligt die Biogasanlage, die im vergangenen Jahr gebaut wurde. 80 Prozent dessen, was in die Anlage kommt, sind Mist und Gülle. Zusammen mit seinen Söhnen Eugen und Elias betreibt Bauer Karl die Dilger Energie GbR. "Wir machen eigentlich das, was der ursprüngliche Gedanke der Biogasanlagen war", sagt der 56-Jährige, der in vier Jahren seinen Hof übergeben will. Überzähliger Strom wird ins Netz der EnBW eingespeist. Die erzeugte Wärme reicht für zwei Wohnhäuser.

Dass die Dilgers in die Erzeugung von Biogas eingestiegen sind, das hängt Gesetzes über erneuerbare Energien (EEG) zusammen. Denn das sah bislang eine zusätzliche Förderung für "Nawaro-Anlagen" vor. Die Abkürzung steht für "nachwachsende Rohstoffe". Und mit diesem Zuschlag rechnet sich eine Biogasanlage für die Dilgers. "Im Wirtschaftsministerium gibt es nur wenige Freunde von Biogas", sagt Bareiß mit kritischem Unterton. Das sei sehr schade. Denn Biogas habe viele Vorteile, vor allem, wenn es mit Stoffen betrieben wird, dies sowieso da sind. Und: Biogas wird rund um die Uhr produziert. Wind und Sonne sind der Anlage egal. Die Kühe im Stall von Dilger machen ihr ganz normales "Geschäft". Sie fressen und geben Milch. 1,3 Millionen Liter gingen im vergangenen Jahr ins Milchwerk nach Ravensburg. Bauer Karl ist seit 40 Jahren im Beruf. "Und seit 40 Jahren haben wir fast den gleichen Preis", sagt er.

Den Kühen ist das egal, wenn morgens um 4 Uhr mit dem Melken begonnen wird. Rund drei Stunden dauert es, bis die Milchtanks voll sind. Und abends wiederholt sich das. Rund um die Uhr laufen aber "Mais und Gras durch die Mägen der Tiere", erklärt Karl Dilger. Und von dort in die Biogasanlage, die gegenüber dem Stall steht. Dort wird die eingesetzte Gülle bei einer Geruchsreduzierung von rund 60 Prozent zu hochwertigem Flüssigdünger vergoren. Und der kommt dann wieder auf die 140 Hektar Äcker und die 60 Hektar Grünland der Dilgers. "Ein Kreislauf, der richtig Sinn macht", sagt Thomas Bareiß. So könne man eine CO2-Reduzierung erreichen. "Und die hilft uns allen."

Selbstverständlich kommt das Gespräch auch auf ein Thema, bei dem sich derzeit die Geister in der Region scheiden: der 2000-Kühe-Stall in Hahnennest. "Im Nachbarort Laubbach stehen mehr als 1000 Stück Milchvieh in mehreren Ställen", erklärt Karl Dilger. Für ihn spricht nichts dagegen, dass sich Landwirte zusammentun und gemeinsam wirtschaften. "So kann man auch Krankheitszeiten gut überbrücken, auch mal Urlaub machen und die Arbeitszeit verteilt sich auf mehre Schulter." Dass die auf einem Hof nach acht Stunden noch nicht zu Ende ist, das sei vielen Leuten gar nicht bewusst. Die Dilgers kommen ganz gut klar. Denn die ganze Familie hilft mit, wenn auf dem Hof viel Arbeit ist. Auch die Töchter Regina, die eigentlich Arzthelferin ist, und Ulrika, die demnächst ihren Abschluss an der Realschule macht. "Bei uns gehört alles zusammen", sagt Karl Dilger mit zufriedenem Blick. Und das gilt auch für die Energieerzeugung. Kühe können bei den Dilgers schon mal über längere Jahre im Stall stehen. "Und das auch, wenn ein Tier nicht mehr die optimale Milchmenge liefert, sagt Elias Dilger.



Wissenswertes über Bioenergie