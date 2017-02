Ostrach Strickerfrauen beglücken Bewohner mit neuen Holzbänken

Frauen spenden 500 Euro an Pflegeheim Sankt Elisabeth und an das Schwerstbehindertenheim Hofgut Müller

Sie kam nicht mit leeren Händen in das Altenpflegeheim Elisabethenhaus in Ostrach, die Delegation der Strickerfrauen Magenbuch-Lausheim. Ein Jahr lang hatten sie gestrickt und genäht und ihre Erzeugnisse im Rahmen eines Basars und das Jahr über direkt vom Lager bei der Gruppenleiterin Monika Buck, verkauft.

In der Begegnungsstätte wurden sie von den Hausbewohnern willkommen geheißen. 25 Jahre alt ist die Strickergruppe geworden und Monika Buck ließ Erinnerungen und Episoden aus dieser Zeit wach werden. So erinnerte sie an die Gründung im Einvernehmen mit dem damaligen Pfarrer Alfred Haas und an die erste Leiterin Walburga Fiederer. In der Zwischenzeit gesellte sich in Fridolin Buck auch ein Mann in die Gemeinschaft ein, der als Hobbyhandwerker seit einigen Jahren die Basare mit Holzstrukturen bereichert. Je 500 Euro für das Pflegeheim Sankt Elisabeth und das Schwerstbehindertenheim Hofgut Müller hatten die Strickerfrauen mitgebracht, die sie der Leiterin beider Häuser, Annegret Jäger übergaben. Sie bedankte sich herzlich und informierte auch gleich über die Verwendung der Spenden. Das Elisabethenheim hat von Fridolin Buck drei hölzerne Sitzbänke für die Terrasse anfertigen lassen und im Hofgut Müller kommt das Geld der Bereicherung des Inventars der sich in der Erweiterung befindlichen Küche zugute. In gewohnter guter Laune sprach Bernd Prinz im Namen der Bewohner beider Häuser den Dank an die „fleißigen Lieschen“ von Magenbuch-Lausheim aus.