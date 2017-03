Ostrach Störche beziehen neues Zuhause

In Ostrach folgt der geglückten Umsiedlung des Storchenpaares vom Kirchenkreuz auf das Rathausdach ein bisschen Ulk.

Binnen weniger Minuten, nachdem die Baukräne ihre Ausleger eingezogen hatten, nahmen die „Kinderbringer“ ihre neue Heimat in Besitz. Demografisch werde es in der Gemeinde nun keine Probleme mehr geben, foppen die einen, während die anderen ihre Blicke gezielt auf das Rathaus richten. Dort hat sich SÜDKURIER-Mitarbeiter Josef Unger umgesehen und dabei „rein äußerlich“ noch nichts feststellen können. Jedenfalls kann es sich lohnen, ab und zu einen Zuckerbrocken auf das Fenstergesims zu legen, so wie es der 93-Jährige in seiner Kinderzeit in der Hoffnung auf ein Schwesterchen getan hat.