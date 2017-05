Ostrach Spatenstich für das interkommunale Gewerbegebiet "Königsegg"

Gemeinschaftsvorhaben der Gemeinden Ostrach, Riedhausen und Königseggwald kostet rund zwei Millionen Euro. Rund um den ersten Bauabschnitt von 5,3 Hektar sind weitere 15 Hektar Fläche als Vorratsfläche gesichert.

Rund 5,3 Hektar umfasst das interkommunale Gewerbegebiet, das die Gemeinden Ostrach, Riedhausen und Königseggwald an der Althshauser Straße beziehungsweise der Landesstraße 268 ausgewiesen haben und rund ein Hektar ist schon verkauft. Thomas Zembrod, der aktuell in Krauchenwies einen Sperrholzshop betreibt, hat sich bereits 3000 Quadratmeter Fläche für seine Expansionspläne gesichert. "Sobald das Baugesuch da ist, wird losgelegt", will der Firmenchef dann auch weitere Mitarbeiter einstellen. Der Unternehmer war zum offiziellen Spatenstich gekommen, zu dem Ostrachs Bürgermeister Christoph Schulz und seine Amtskollegen Ekkehard Stettner aus Riedhausen und Roland Fuchs aus Königseggwald eingeladen hatten. "Das Land fordert und fördert solche gemeindeübergreifenden Gewerbegebiete", wies Schulz auf die 500 000 Euro Erschließungszuschuss des Landes für das Zwei-Millionen-Projekt hin. Ostrach übernimmt 80 Prozent der Restkosten und die beiden kleineren Kommunen jeweils zehn Prozent. Bauamtschef Wilfried Brotzer will die Erschließung noch 2017 abschließen, und spätestens im Frühjahr 2018 den Feinbelag auf der Ringstraße verlegt haben, mit der das Areal erschlossen wird. Für die Straße haben sich die Verantwortlichen schon einen sinnigen Namen überlegt: "Maria-Ferschel-Straße". Maria Ferschel lebte in Riedhausen und als Komponistin des Liedes "Wir sagen euch an den lieben Advent" weltberühmt. Logischerweise wird die Straße auch zu dem adventlichen Zeitpunkt eingeweiht, wenn der Ortschaftsrat Riedhausen mitsamt Bürgermeister Stettner das Lied anstimmen können.

Auch beim Namen waren sich die drei Gemeinden schnell einig und wiesen das Areal als "Gewerbegebiet Königsegg" aus, wobei man sich nach Angaben von Christoph Schulz die Zustimmung der namensgebenden Grafenfamilie holte, deren Stammsitz vom Standort gut zu sehen ist. Neben vielen Fachbehörden hatte sich auch das archäologische Landesamt in die Gebietserschließung eingeschalten, denn aufgrund von Luftaufnahmen hatten sie historische Grabstätten unter der Erde vermutet, was sich aber nicht bestätigte.

Optimistisch sind die drei Bürgermeister, dass sich das Areal schnell füllen wird. Etliche expansionswillige heimische Firmen haben schon Interesse bekundet, und auch mit auswärtigen Betrieben sei man im Gespräch, erläuterte Christoph Schulz im SÜDKURIER-Gespräch. Die zwölf bis 14 verbliebenen Grundstücke sind 2000 bis 7000 Quadratmeter groß, wobei man bei Bedarf auch eine größere Fläche reservieren würde. Hinzu kommt, dass man rund um das neue "Gewerbegebiet Königsegg" weitere 15 Hektar Erweiterungsfläche skizziert hat.

"Das ist ein guter Standort", wies Rathauschef Schulz auf den Verkehr auf der angrenzenden Landesstraße hin. Bei der Erschließung, die von der Firma Strabag zu einem guten Preis ausgeführt wird, wie Amtsleiter Wilfried Brotzer ergänzte, sind Glasfaser und Erdgasanschluss mit dabei. Und für den Ernstfall steht ein Löschwasserbecken mit 200 Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Dann folgte der obligatorische Spatenstich und die acht Herren setzten sich den Helm auf, bevor man mit dem Spaten hantierte. Dahinter wartete schon die Raupe, um die Arbeit fortzuführen. Dann stießen die Rathauschefs bei einem Gläschen nochmals zur dem gelungenen Gemeinschaftsprojekt an.