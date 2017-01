Ostrach Spannung beim Dreikönigsschießen in Burgweiler

Die lang gepflegte Tradition beim Schützenverein findet großen Anklang in der Bevölkerung.

Ostrach-Burgweiler (nir) Er hat es geschafft! Beim Dreikönigsschießen verteidigte Mirco Nowack zum dritten Mal seinen Titel und setzte auch in diesem Jahr beim Pokalschießen in der Disziplin für die unter 16-jährigen auf Sieg. Damit räumte der 13-Jährige erneut den Wanderpokal ab und darf ihn nach drei Siegen in Folge nun behalten. Als Rundensieger überreichte ihm der Vorsitzende Rudolf König noch einen weiteren, kleineren Pokal. Den zweiten Platz sicherte sich Anna Wiemann in dieser Kategorie.

Weitere Trophäen blieben in der Familie, denn der Vater Michael Nowack behauptete sich als erster Ritter. Mama Petra Nowack trat beim Pokalschießen der Nichtschützen an und machte es dem Sohnemann gleich: Auf der Siegertreppe nahm sie den Pokal als Rundensiegerin in Empfang und brachte damit verbunden den Wanderpokal zu sich nach Hause. Gleiches tat auch Jens Kettnaker im Pokalschießen der Schützen. Er landete einen Sieg, dicht gefolgt von Janett Wiedmann, die damit für sich den zweiten Platz klarmachte. Dafür sicherte sich die Schützin die Ehrenscheibe der Schützen.

Die Besten der Nichtschützen

Auf der Siegertreppe der Nichtschützen stand in diesem Jahr Max Geiger und nahm die Ehrenscheibe in Empfang. Die Neujahrsringe überreichte Rudolf König an die Nichtschützen Daniela Dachhoff, Platz eins, Alfred Stecher, Platz zwei, und Jörg Heinzle, Platz drei. Bei den Schützen gingen diese Backwerke an den Sieger Michael König, Platz zwei belegte Vater Rudolf König und den dritten erhielt Michael Nowack. Bereits zum zweiten Mal in Folge sicherte sich auch diesmal Manfred Keller die Schützenkette und wurde damit zum Schützenkönig 2016.

Das Dreikönigsschießen beim Schützenverein Burgweiler ist eine lang gepflegte Tradition. Mit Beginn des neuen Jahres veranstaltet der Verein dieses Familienfest für gemeinsame und gemütliche Stunden. Es wird gewürfelt, geschossen, gelacht und geredet. Der Vorsitzende König zeigt sich auch in diesem Jahr zufrieden mit dem Anklang, den diese Veranstaltung in der Bevölkerung findet.