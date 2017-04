Ostrach Seniorenbeauftragter der Gemeinde Ostrach hört auf

Letzer Bericht des Seniorenbeauftragen Rainer Spendel im Gemeinderat, der für die älter werdende Bevölkerung die Sicherstellung der Grundbedürfnisse fordert

Der Beifall war Rainer Spendel sicher, als er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates letztmals dem Gremium über seine Arbeit als Seniorenbeauftragter im vergangenen Jahr sowie den Aktivitäten seit 2009 berichtete, denn er gibt das Amt aus gesundheitlichen Gründen ab. Vor acht Jahren habe Spendel das neue Amt quasi selbst eingerichtet und sich als Amtsinhaber bei der Verwaltung vorgestellt, erinnerte Bürgermeister Christoph Schulz an die Anfänge. In seinem Rück- und Überblick machte Spendel auf erfolgreiche Aktionen, gesellschaftliche Trends und missglückte Projekte aufmerksam.

"Wir müssen eine Gemeinde für alle Generationen sein", gab er als Richtschnur für das kommunalpolitische Handeln in der Zukunft vor. Notwendig sei dazu die Sicherstellung der Nah- und Grundversorgung sowie die medizinische Versorgung, denn die Menschen wollten so lange wie möglich selbstständig und autonom leben. Nach Ansicht des Seniorenbeauftragten haben sich die Geschäftswelt und die Handwerkerschaft noch nicht auf den demografischen Wandel sprich die alternde Gesellschaft eingestellt. Manche Vorhaben wie das Aufstellen von sieben Ruhebänken sei dank Sponsoren erfolgreich gewesen, während das vor drei Jahren initiierte "Lese-Opa/Oma-Projekt" floppte. "Eine Idee, eine Initiative reicht nicht. Man muss dran bleiben", machte Spendel klar, dass Seniorenarbeit bei den Älteren viel Überzeugungsarbeit bedarf. Ebenfalls im Jahr 2014 startete auch der Bürgerbus, der nach Überzeugung des engagierten ehemaligen Bundeswehroffiziers notwendig ist und sich zu einem Erfolgsmodell entwickelte. Man müsse "dicke Bretter bohren", resümierte Rainer Spendel, dass es sehr schwierig sei, die ältere Bevölkerung überhaupt zu erreichen, da diese erst sehr spät die Unterstützungsangebote annehmen beziehungsweise überhaupt um Unterstützung bitten.

Das vor fünf Jahren initiierte Internet-Café gebe es noch und auch die Baumbibliothek werde durchaus angenommen. Nachholbedarf sieht Spendel bei den kieisigen Gehwegen der Friedhöfe, die mit einem Rollator nicht zu befahren seien. Das Thema Barrierefreiheit sei im Bewusstsein von Verwaltung und Gemeinderat, erwiderte Bürgermeister Schulz, dass es in der Kommune acht Friedhöfe gebe und finanziell einfach nicht möglich sei, diese Anlagen entsprechend zu erneuern. "Sie haben sich weit über das übliche Maß hinaus für die Senioren, die Menschen von Ostrach engagiert", dankte der Rathauschef dem scheidenden Seniorenbeauftragten für sein Engagement, das vor Jahren verdientermaßen mit der Bürgermedaille der Gemeinde gewürdigt worden sei. Als "Alleinstellungsmerkmal für eine Gemeinde unserer Größe" bezeichnete Schulz den Posten des Seniorenbeauftragten und jetzt seien Interessierte gesucht, die die Nachfolge von Rainer Spendel in diesem Amt antreten wollen. Ganz aus der Seniorenarbeit will sich der ehrenamtliche Ruheständler nicht verabschieden, kündigte er an, dass der von ihm initiierte Literaturkreis weiter angeboten wird. "Das macht Spaß und Lesen ist mein Hobby", berichtete Spendel, dass durchschnittlich ein Dutzend Literaturbegeisterte sich einmal im Monat mit einem Schriftsteller oder einem Werk beschäftigen.